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Боевики "ДНР" отказались от обмена "всех на всех"

16:30
Боевики "ДНР" отказались от обмена всех на всех - фото 1
Боевики "ДНР" отказались от обмена всех на всех

Боевики "ДНР" отказались от обмена "всех на всех". Их отговорки как всегда удивляют.

Зеленский рассказал о новом обмене пленными

Соответствующее заявление сделала "омбудсмен ДНР" Дарья Морозова, забыв при этом добавить, что от "ДНР" здесь ничего не зависит, а она лишь используется в роли "передавателя" темников, отправленных в оккупированный Донецк из Москвы.

По словам террористки, обмен в указанном формате является нереализуемым до принятия закона об амнистии боевиков и прекращения военных действий.

"То есть, каждому человеку можно какие-то претензии предъявить. Соответственно, обмен "всех на всех" невозможен до полной остановки конфликта", - заявила Морозова и подчеркнула, что в "ДНР" не исключают обмена в другом формате.

Боевики 'ДНР' отказались от обмена 'всех на всех' - фото 195286

Дарья Морозова

"У нас есть подтвержденная информация того, что есть энное количество людей, которые и далее продолжают удерживаться на территории Украины. Это не такое большое количество, но они там есть. Соответственно, обмены прекратиться не могут", - добавила "омбудсмен ДНР".

Напомним, после "нормандской" встречи глав Украины и России появилась информация о возможном возвращении украинских узников еще до Нового года. Однако позже этот процесс был сорван. Немного погодя стало известно, что обмен все же состоится в конце месяца. 27-28 декабря украинские суды начали отпускать на волю пророссийских террористов.

29 декабря на КПВВ "Майорское" в Донецкой области состоялся обмен в формате "76 на 127".

31 декабря Владимир Зеленский и Владимир Путин провели телефонный разговор и договорились о проведении очередного обмена пленных в обозримом будущем.

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ДНР АТО Обмен пленными Новости Украина
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