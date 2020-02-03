Боевики "ДНР" отказались от обмена "всех на всех"

Боевики "ДНР" отказались от обмена всех на всех

Боевики "ДНР" отказались от обмена "всех на всех". Их отговорки как всегда удивляют.

Соответствующее заявление сделала "омбудсмен ДНР" Дарья Морозова, забыв при этом добавить, что от "ДНР" здесь ничего не зависит, а она лишь используется в роли "передавателя" темников, отправленных в оккупированный Донецк из Москвы.

По словам террористки, обмен в указанном формате является нереализуемым до принятия закона об амнистии боевиков и прекращения военных действий.

"То есть, каждому человеку можно какие-то претензии предъявить. Соответственно, обмен "всех на всех" невозможен до полной остановки конфликта", - заявила Морозова и подчеркнула, что в "ДНР" не исключают обмена в другом формате.

Дарья Морозова

"У нас есть подтвержденная информация того, что есть энное количество людей, которые и далее продолжают удерживаться на территории Украины. Это не такое большое количество, но они там есть. Соответственно, обмены прекратиться не могут", - добавила "омбудсмен ДНР".

Напомним, после "нормандской" встречи глав Украины и России появилась информация о возможном возвращении украинских узников еще до Нового года. Однако позже этот процесс был сорван. Немного погодя стало известно, что обмен все же состоится в конце месяца. 27-28 декабря украинские суды начали отпускать на волю пророссийских террористов.

29 декабря на КПВВ "Майорское" в Донецкой области состоялся обмен в формате "76 на 127".

31 декабря Владимир Зеленский и Владимир Путин провели телефонный разговор и договорились о проведении очередного обмена пленных в обозримом будущем.