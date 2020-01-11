Ликвидация Сулеймани Крушение рейса Тегеран-Киев Владимир Зеленский

Гибель "Боинга": ОПУ опубликовал доказательства вины Ирана – ФОТО

16:00
Гибель Боинга: ОПУ опубликовал доказательства вины Ирана – ФОТО - фото 1
Гибель Боинга: ОПУ опубликовал доказательства вины Ирана – ФОТО

В субботу, 11 января, Офис президента Украины опубликовал фото доказательств гибели самолета "МАУ" из-за действий иранских ПВО.

"Они знали и лгали": Сеть в ярости из-за признания Ирана

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на ОПУ.

Гибель 'Боинга': ОПУ опубликовал доказательства вины Ирана – ФОТО - фото 194179

"Оперативный штаб при Совете национальной безопасности и обороны Украины, созданный по поручению Президента Владимира Зеленского для расследования авиакатастрофы самолета украинских авиалиний МАУ в Иране, с самого начала получал всю необходимую информацию. Нашим специалистам в Иране были предоставлены все видео-, фото- и другие материалы для анализа процессов, которые происходили и происходят в Тегеране, - заявили у Зеленского и подчеркнули, что расследование завершится в краткие сроки.

Гибель 'Боинга': ОПУ опубликовал доказательства вины Ирана – ФОТО - фото 194180

"На основании собранной информации благодаря работе нашей экспертной группы мы имели достаточно данных, чтобы понимать, что расследование состоится объективно и в сжатые сроки. Политическая часть работы завершена. Наши специалисты продолжают работать, чтобы провести все необходимые юридические процедуры", - добавили в ОПУ.

Гибель 'Боинга': ОПУ опубликовал доказательства вины Ирана – ФОТО - фото 194177

По словам главреда "Цензор.нет" Юрия Бутусова, на опубликованных снимках запечатлены "настоящие улики одной из самых шокирующих катастроф".

Гибель 'Боинга': ОПУ опубликовал доказательства вины Ирана – ФОТО - фото 194178

"Эти кадры сделаны сегодня утром….Цельные фрагменты нижней передней части фюзеляжа найти пока не удалось - очевидно, именно сюда пришлось попадание ракеты. От кабины пилотов уцелела верхняя часть - она была пробита поражающими элементами изнутри кабины, что указывает на взрыв снизу. Также обнаружен паспорт гражданина Канады, с пробоинами, также схожими на поражающие элементы", - сообщил журналист в Facebook.

Гибель 'Боинга': ОПУ опубликовал доказательства вины Ирана – ФОТО - фото 194176
Напомним, Иран признался в гибели украинского лайнера.
Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Крушение рейса Тегеран-Киев Офис Президента Иран Новости
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Иран грозит карами виновникам гибели "Боинга". Раскрыты детали - фото 1
Иран грозит карами виновникам гибели "Боинга". Раскрыты детали
13:00
"Они знали и лгали": Сеть в ярости из-за признания Ирана - фото 1
"Они знали и лгали": Сеть в ярости из-за признания Ирана
11:30
Иран сбил Боинг: Зеленский отреагировал на признание - фото 1
Иран сбил "Боинг": Зеленский отреагировал на признание
10:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Да прибудет с вами Топ-10 лучших сериалов 2019 - фото 1
ТОП-10 лучших сериалов 2019 года по версии Без Табу
07 января, 09:00
Время подводить итоги - фото 1
ТОП-10 лучших фильмов 2019 года по версии критиков Без Табу
01 января, 21:00
Викинги - 6 сезон - кто кого сыграл - фото 1
Викинги: Все звезды 6 сезона и Данила Козловский
01 января, 20:00
Загрузка...