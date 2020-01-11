Гибель "Боинга": ОПУ опубликовал доказательства вины Ирана – ФОТО

Гибель Боинга: ОПУ опубликовал доказательства вины Ирана – ФОТО

В субботу, 11 января, Офис президента Украины опубликовал фото доказательств гибели самолета "МАУ" из-за действий иранских ПВО.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на ОПУ.

"Оперативный штаб при Совете национальной безопасности и обороны Украины, созданный по поручению Президента Владимира Зеленского для расследования авиакатастрофы самолета украинских авиалиний МАУ в Иране, с самого начала получал всю необходимую информацию. Нашим специалистам в Иране были предоставлены все видео-, фото- и другие материалы для анализа процессов, которые происходили и происходят в Тегеране, - заявили у Зеленского и подчеркнули, что расследование завершится в краткие сроки.

"На основании собранной информации благодаря работе нашей экспертной группы мы имели достаточно данных, чтобы понимать, что расследование состоится объективно и в сжатые сроки. Политическая часть работы завершена. Наши специалисты продолжают работать, чтобы провести все необходимые юридические процедуры", - добавили в ОПУ.

По словам главреда "Цензор.нет" Юрия Бутусова, на опубликованных снимках запечатлены "настоящие улики одной из самых шокирующих катастроф".

"Эти кадры сделаны сегодня утром….Цельные фрагменты нижней передней части фюзеляжа найти пока не удалось - очевидно, именно сюда пришлось попадание ракеты. От кабины пилотов уцелела верхняя часть - она была пробита поражающими элементами изнутри кабины, что указывает на взрыв снизу. Также обнаружен паспорт гражданина Канады, с пробоинами, также схожими на поражающие элементы", - сообщил журналист в Facebook.