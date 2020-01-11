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Иран сбил "Боинг": Зеленский отреагировал на признание

10:00
Иран сбил Боинг: Зеленский отреагировал на признание - фото 1
Иран сбил Боинг: Зеленский отреагировал на признание

Президент Владимир Зеленский отреагировал на признание Ирана в гибели украинского "Боинга".

Украина получила доказательства по сбитому Боингу

Об этом политик написал в своем Telegram.

"Утро сегодня не было хорошим, но принесло правду. Еще до окончания работы международной комиссии Иран признал свою вину в крушении украинского самолета. Однако мы настаиваем на полном признании вины. Мы ожидаем от Ирана заверений в готовности к полному и открытому расследованию, привлечению виновных к ответственности, возвращению тел погибших, выплат компенсаций, официальных извинений по дипломатическим каналам", - заявил президент и подчеркнул, что расследование еще не окончено.

Иран сбил 'Боинг': Зеленский отреагировал на признание - фото 194151

"Надеемся, что расследование в дальнейшем будет происходить без искусственных задержек и препятствий. Наши 45 специалистов должны получить полный доступ и взаимодействие для установления справедливости", - отметил Зеленский.

Напомним, 8 января 2020 г. в Иране потерпел крушение украинский самолет компании "МАУ" со 176 людьми на борту, следовавший рейсом "Тегеран-Киев". В результате авиакатастрофы погибли граждане Ирана (82), Канады (63), Украины (11), Швеции (10), Афганистана (4), ФРГ (3) и Великобритании (3).

Позже в американских СМИ появилась информация о том, что пассажирский лайнер был сбит Ираном. Спустя некоторое время президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо подтвердили эту версию.

В свою очередь Тегеран обвинил Запад во лжи, однако 11 января он переменил свое мнение, признав вину в преступлении. Подробности читайте по ссылке.

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