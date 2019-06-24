Зеленский обезглавил еще три области: кого уволили

Зеленский обезглавил еще три области: кого уволили

В понедельник, 24 июня, президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении трех глав обладминистраций.

Согласно документам, изменения коснулись следующих областей:

1. Житомирская. "В связи с окончанием срока полномочий Президента Украины" уволен глава Игорь Гундич. И.о. главы назначен Ярослав Лагута.

2. Ровенская. Уволен Алексей Муляренко. Вместо него назначен Игорь Тимошенко.

3. Черкасская. Своей должности лишился Александр Вельбовец. Временным главой стал Тарас Высоцкий.

Напомним, 11 июня Владимир Зеленский уволил 15 губернаторов Украины. Отметим, что за кадровые перестановки новый президент принялся сразу же после присяги. Так, вскоре были уволены начальник УГО Валерий Гелетей, глава генштаба Виктор Муженко, глава Госуправления делами Иван Куцик и пр.