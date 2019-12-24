Зеленский обезглавил две области. Кто лишился кресла?

Зеленский обезглавил две области. Кто лишился кресла?

Президент Украины Владимир Зеленский уволил глав Львовской и Закарпатской ОГА.

Об этом глава государства заявил на заседании Совета развития общин и территорий.

По словам гаранта, губернаторы Львовской (Маркиян Мальский) и Закарпатской областей (Игорь Бондаренко) ушли в отставку из-за отсутствия результата.

"Я хочу поблагодарить двух глав обладминистраций. Не потому, что они какие-то люди не опытные или не чистые на руку, как говорится, а потому, что в этих двух областях мы не увидели ни одного результата", - подчеркнул Зеленский, поблагодарив уволенных за работу.

Маркиян Мальский

Отметим, что Маркиян Мальский и Игорь Бондаренко пробыли на своих постах около полугода: оба политика вступили на должность в июне-июле 2019 г.

Игорь Бондаренко

Напомним, 11 июня Владимир Зеленский уволил 15 губернаторов Украины, в июле прошли чистки и в рядах местной власти. Однако несмотря на расстановку "своих" людей по регионам, "губернаторопад" и не думал прекращаться.

20 октября 2019 г. в отставку ушли губернаторы Киевской (Михаил Бно-Айриян) и Луганской (Виталий Комарницкий) областей.