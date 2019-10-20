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Губернаторопад: Глава Луганской области также ушел в отставку

16:26
Комарницкий уходит в отставку - фото 1
Комарницкий уходит в отставку

Следом за главой Киевской ОГА без работу остался еще один губернатор - глава Луганской области Виталий Комарницкий.

Об оставке луганского губернатора стало известно на заседании Кабмина.

Губернатор Киевской области уходит в отставку

Также на заседани правительства была названа замена чиновнику. Новым главой Луганской ОГА станет Сергей Гайдай.

Гайдай родом с Закарпатья, он был главой Мукачевского района, также занимал пост первого зама главы Закарпатской ОГА, где перед ним была поставлена задача бороться контрабандой и местными "царьками", которые ее координируют.

Губернаторопад: Глава Луганской области также ушел в отставку - фото 189821

Сергей Гайдай заменит Комарницкого

Отметим, что если об отставке Михаила Бно-Айрияна было объявлено самим губернатором на фейсбуке, то об оставке Комарницкого журналисты узнали из стенограммы заседания Кабмина.

Сам Комарницкий о своей отставке не писал, более того, в своем последнем сообщение чиновник был весь в работе и пиарил кадровую реформу Зеленского.

Отметим, что Комарницкий как и Бно-Айриян был назначен одним из первых губернаторов. Он совмещал обязанности не только главы Луганской ОГА, но и главы военно-гражданской администрации области.

Комарницкий имеет неоднозначную репутацию - его не раз обвиняли в поддержке оккупантов.

При Януковиче он был депутатом Луганского облсовета от Партии регионов и как ректор Луганского университета внутренних дел помогал "Русской весне" в 2014-м.

Пока оставку чиновника официально не комментировали.

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Виталий Комарницкий Луганская область Кабмин Новости Украина
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