Губернаторопад: Глава Луганской области также ушел в отставку

Комарницкий уходит в отставку

Следом за главой Киевской ОГА без работу остался еще один губернатор - глава Луганской области Виталий Комарницкий.

Об оставке луганского губернатора стало известно на заседании Кабмина.

Также на заседани правительства была названа замена чиновнику. Новым главой Луганской ОГА станет Сергей Гайдай.

Гайдай родом с Закарпатья, он был главой Мукачевского района, также занимал пост первого зама главы Закарпатской ОГА, где перед ним была поставлена задача бороться контрабандой и местными "царьками", которые ее координируют.

Сергей Гайдай заменит Комарницкого

Отметим, что если об отставке Михаила Бно-Айрияна было объявлено самим губернатором на фейсбуке, то об оставке Комарницкого журналисты узнали из стенограммы заседания Кабмина.

Сам Комарницкий о своей отставке не писал, более того, в своем последнем сообщение чиновник был весь в работе и пиарил кадровую реформу Зеленского.

Отметим, что Комарницкий как и Бно-Айриян был назначен одним из первых губернаторов. Он совмещал обязанности не только главы Луганской ОГА, но и главы военно-гражданской администрации области.

Комарницкий имеет неоднозначную репутацию - его не раз обвиняли в поддержке оккупантов.

При Януковиче он был депутатом Луганского облсовета от Партии регионов и как ректор Луганского университета внутренних дел помогал "Русской весне" в 2014-м.

Пока оставку чиновника официально не комментировали.