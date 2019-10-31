Богдан "готов уйти" от Зеленского - заявление

Богдан "готов уйти" от Зеленского - заявление

Глава ОПУ Андрей Богдан готов уйти в отставку, но "не имеет на это права".

Об этом политик заявил в интервью "Украинской правде".

"У меня нет права уйти. Мы еще на стадии избирательной кампании договорились с Владимиром Александровичем, что я иду с ним до конца, до того момента, когда он не позволит мне уйти. Своего личного желания мало, я должен получить согласие президента", - отметил Богдан.

Напомним, что ранее назначение Богдана главой ОП вызвало сильное недоумение у общественности, ведь политик подпадает под закон о люстрации. У Зеленского критику учли и заявили, что тот и так ушел в отставку, но….с должности главы АП.

А пока общественные деятели спорили о нарушении закона, в распоряжении СМИ оказалось реальное заявление об отставке чиновника. У гаранта сперва пытались откреститься, потом признали факт его наличия, а после и вовсе потеряли пресловутое заявление.

Окончательную же точку в долгой дискуссии об "увольнении" политика поставил Верховный суд: 24 сентября 2019 г. Фемида признала его назначение законным, так и не найдя нарушения закона в указе президента Украины Владимира Зеленского.