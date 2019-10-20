Губернатор Киевской области уходит в отставку

Михаил Бно-Айриян уходит в отставку

Отработав сто дней губернатор Киевской области Михаил Бно-Айриян принял решение убыть в отставку.

В воскресенье, 20 октября, он написал заявление на имя президента и выложил его на фейсбуке, чтобы не было разночтений.

Свой пост чиновник сопроводил цитатой из культового романа "Сад Гетсиманский".

«Ліпше умерти раз, умерти гордо, з незламаною душею, аніж повзати на колінах і вмерти двічі — морально й фізично. Але в першім варіанті ще є шанс взагалі не вмерти», - избрал такую фразу Бно-Айриян для того, чтобы объяснить свои чувства.

Отметим, что Михаил Бно-Айриян был назначен губернатором одним из первых. И едва ли не с первых дней подвергся жесткой травле - ее рупором стал депутат из орбиты олигарха Ингоря Коломойского - Александр Дубинский.

Дубинский настойчиво и последовательно валил киевского губернатора, несколько раз сообщал о его отставке, однако открыть шампанского сможет лишь сейчас.

Бно-Айриян тоже в долгу не оставался, заявив, что "наезд" на него вызван желанием губернатора изучить деятельность олигарха Коломойского в области, в частности - желанием олигарха взять под контроль "Центрэнерго" и входящую в состав компании Трипольскую ГЭС.

Также добавим, что в пятницу,18 октября, исполнилось ровно 100 дней со времени назначения Бно-Айрияна. Это событие он также осветил в соцсетях, рассказав о своих достижениях на посту.

Президент пока решения об удолвлетворении просьбы бывшего соратника не принимал. Также пока не сообщается имя преемника Бно-Айрияна, если Зеленский все же примет отставку.