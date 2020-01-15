Президент примитивен, а я не шарю: в сеть попала прослушка из кабинета Гончарука (ВИДЕО)

Гончарук признался, что не шарит в экономике. Президент тоже

Вечером в среду, 15 января, прямо перед неформальной встречей Владимира Зеленского со своей политсилой, в YouTube появилась первая часть разговора между премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, замглавы НБУ Екатериной Рожковой и других чиновников.

Подлинность переговоров топ-менеджеров подтверждают источники многих украинских СМИ, а голоса, которые слышны на записи, на самом деле похожи на голоса ответственных за экономическую ситуацию в стране.

Согласно описанию к видео, установленная в Кабмине прослушка записала обсуждение подготовки Гончарука, Рожковой и Маркаровой, а также главы НБУ Якова Смолия и заместителя руководителя Офиса Президента Юлии Ковалив к совещанию у самого Зеленского.

В первой части разговора госслужащие топ-уровня обсуждают экономические вопросы и то, как обосновать главе государства укрепление гривны.

Гончарук при этом отмечает, что у Зеленского "абсолютно примитивное понимание экономических процессов", а сам гарант обращался к нему с вопросом, правда ли, что в бюджете образовалась дыра в 50 миллиардов.

Также в ходе диалога сам же премьер признался, что он очень плохо разбирается в экономике. Впрочем, этот факт никак не мешает ему занимать столь важную должность.

Смотрите видео переговоров в кабинете Гончарука онлайн:

К слову, вполне может быть, что ролик был опубликован накануне сбора фракции "Слуга народа" для неформального отчета, совсем не просто так. Возможно, у Зеленского ищут повод для объявления недоверия правительству.

С учетом тотальных провалов Кабмина на всех фронтах, а также пиара экс-премьера Яценюка на телеканале "1+1", возможное увольнение Кабмина Гончарука не выглядит столь непрогнозируемым.