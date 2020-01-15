Крушение рейса Тегеран-Киев Владимир Путин Убийство Амины Окуевой Владимир Зеленский

Президент примитивен, а я не шарю: в сеть попала прослушка из кабинета Гончарука (ВИДЕО)

23:00
Гончарук признался, что не шарит в экономике. Президент тоже - фото 1
Гончарук признался, что не шарит в экономике. Президент тоже

Вечером в среду, 15 января, прямо перед неформальной встречей Владимира Зеленского со своей политсилой, в YouTube появилась первая часть разговора между премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, замглавы НБУ Екатериной Рожковой и других чиновников.

Подлинность переговоров топ-менеджеров подтверждают источники многих украинских СМИ, а голоса, которые слышны на записи, на самом деле похожи на голоса ответственных за экономическую ситуацию в стране.

Кабмин создал спецштаб из-за тотального падения промышленности

Согласно описанию к видео, установленная в Кабмине прослушка записала обсуждение подготовки Гончарука, Рожковой и Маркаровой, а также главы НБУ Якова Смолия и заместителя руководителя Офиса Президента Юлии Ковалив к совещанию у самого Зеленского.

В первой части разговора госслужащие топ-уровня обсуждают экономические вопросы и то, как обосновать главе государства укрепление гривны.

Гончарук при этом отмечает, что у Зеленского "абсолютно примитивное понимание экономических процессов", а сам гарант обращался к нему с вопросом, правда ли, что в бюджете образовалась дыра в 50 миллиардов.

Также в ходе диалога сам же премьер признался, что он очень плохо разбирается в экономике. Впрочем, этот факт никак не мешает ему занимать столь важную должность.

Смотрите видео переговоров в кабинете Гончарука онлайн:

К слову, вполне может быть, что ролик был опубликован накануне сбора фракции "Слуга народа" для неформального отчета, совсем не просто так. Возможно, у Зеленского ищут повод для объявления недоверия правительству.

С учетом тотальных провалов Кабмина на всех фронтах, а также пиара экс-премьера Яценюка на телеканале "1+1", возможное увольнение Кабмина Гончарука не выглядит столь непрогнозируемым.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Новости Украина
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
В офисе генпрокурора говорят, что Иран вообще не сотрудничает в расследовании авиакатастрофы - фото 1
Офис генпрокурора: Иран не сотрудничает по делу PS752
20:20
Путин получил полное управление Россией - фото 1
Правительство РФ ушло в отставку, Путин объявил себя "императором"
17:00
Члены правительства сами себе увеличили премии и оклады - фото 1
Конец эпохи бедности, но не для всех: Кабмин повысил премии топ-чиновникам
15:40
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Час випробувань - фото 1
Кривава неділя: Як Литва склала перший справжній тест на незалежність
13 января, 17:25
Викинги - 6 сезон - кто кого сыграл - фото 1
Викинги: Все звезды 6 сезона и Данила Козловский
12 января, 19:00
Да прибудет с вами Топ-10 лучших сериалов 2019 - фото 1
ТОП-10 лучших сериалов 2019 года по версии Без Табу
07 января, 09:00
Загрузка...