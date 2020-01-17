Зеленский подтвердил подлинность переговоров на "пленках Гончарука"

Зеленскому не понравились ни факт прослушки, ни ее содержание

В пятницу, 17 января, президент Украины впервые публично прокомментировал попадание в сеть тайной прослушки и фактически подтвердил подлинность всех переговоров, которые проходили в кабинете премьер-министра Алексея Гончарука в присутствии высших чиновников.

Хотя еще вчера в Зе команде упорно говорили о том, что "пленки Гончарука" - компиляция публичных разговоров, являются фейковыми и так далее, сегодня Зеленский раздал указку силовикам "найти тех, кто вел записи".

Фактически таким образом глава государства признал подлинность признаний премьера в своей некомпетентности и звучавших из его уст рассказов о "тупом президенте".

- Требую, чтобы за две недели, как можно скорее мы с вами получили информацию, кто вел записи. Найти, кто это сделал, и с этим разобраться, - заявил Зеленский во время встречи с руководителями Службы безопасности Украины, Офиса генерального прокурора, Министерства внутренних дел, Национального антикоррупционного бюро, Государственного бюро расследований и Управления государственной охраны.

Как утверждает зе гарант, в рамках уголовного дела правоохранители должны "четко установить круг лиц, которые присутствовали на переговорах, и выяснить обстоятельства, при которых они происходили".

Кроме того, ссылаясь на слова пока еще действующего премьера, президент заявил, что записи велись в ходе нескольких переговоров. Первый отрывок пленок - нарезка со встречи, которая продолжалась без малого пять часов.

Также Зеленский призвал всех стражей порядка "наработать необходимые меры, чтобы исключить подобные инциденты в будущем и технически обеспечить защиту информации".

Как известно, после слива прослушки Гончарука группа олигарха Коломойского в ВР провела так называемое сигнальное голосование за отставку премьера. Впрочем, для увольнения реформатора-технократа не нашлось достаточной поддержки.

Напомним, 15 января в YouTube появилась первая часть разговора между премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, замглавы НБУ Екатериной Рожковой и других чиновников. На компрометирующих записях глава Кабмина обвинил Зеленского в примитивном понимании экономики и признался в собственной некомпетентности.