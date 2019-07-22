Юрий Луценко ушел в отпуск. А Facebook шутит

Юрий Луценко ушел в отпуск. А Facebook шутит

Глава ГПУ Юрий Луценко скоропостижно ушел в отпуск. Сразу после выборов. И это понравилось далеко не всем.

Об этом заявила пресс-секретарь Лариса Сарган в Facebook.

"Генпрокурор Юрий Луценко находится в официальном отпуске. А вот "наши вориженьки" сгинут, как роса на солнце", - написала Сарган, скромно умолчав, как именно сгинут вориженьки и иже с ними.

Комментаторы по своей привычке принялись иронизировать с деятельности главы ГПУ.

"Все по отпускам. Наверное последний месяц лета", «А кто завтра будет докладывать Зеленскому касательно убийства Шеремета?", - пишут люди.

И правда, не так давно стало известно о предстоящей встрече президента с правоохранителями по делу Шеремета. Видно, Луценко решил профилонить гаранта, хотя еще недавно он так пафосно докладывал о прогрессе в упомянутом деле.

Отметим, что "работоспособность" Луценко уже давно стала притчей во языцех. Именно поэтому президент его и не прочь уволить.

Однако тот попытался доказать свою полезность, пообещав гаранту президенту помочь в борьбе с коррупцией, поскольку у Команды Зе "мало опыта" в этом деле.

А позже одиозный генпрокурор и вовсе оспорил перспективу своего увольнения, заявив, что у президента нет на это прав.

Все бы ничего, но п.11 ст. 106 Конституции Украины ясно гласит, что Президент Украины имеет право на подачу Раде прошения об увольнении Генпрокурора. В то же время ст. 42 Закона "О прокуратуре" уточняет, что парламент может отправить главу ГПУ в отставку, если тот не соответствует занимаемой должности. А тут уж без комментариев…