Зеленский назвал дату обмена пленными

Зеленский назвал дату обмена пленными

Президент Украины Владимир Зеленский назвал вероятную дату возвращения украинцев, томящихся в плену "ЛДНР".

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на ОПУ.

"Обмен должен быть завтра (29 декабря – прим. ред.). Мы ждем этого. Пока не полностью завершена верификация всех людей (списков – прим. ред.)", - заявил президент.

Напомним, после освобождения пленных украинских моряков, президент Украины Владимир Зеленский пообещал обмен "всех на всех" менее чем через год. Спустя некоторое время слухи о новых переговорах действительно подтвердились, однако в ОПУ конкретизировать данные отказались, т.к. обменные списки еще не завершены.

После "нормандской" встречи глав Украины и России появилась информация о возможном возвращении украинских узников еще до Нового года. Однако позже процесс обмена сорвался.

Немного погодя стало известно, что обмен все же состоится в конце месяца. 27-28 декабря украинские суды начали отпускать на волю пророссийских террористов, что можно воспринять как подтверждение вышеизложенной информации. Подробности читайте по ссылке.