В Одессе освободили 11 террористов. Раскрыты детали

В Одессе освободили 11 террористов. Раскрыты детали

В пятницу, 27 декабря, Приморский районный суд Одессы освободил из-под стражи 11 подозреваемых, обвиняемых в терроризме.

Об этом сообщает "Думская".

По данным СМИ, освободил из-под стражи подозреваемых в совершении полутора десятков взрывов (преимущественно у волонтерских центров) Евгения Подмазко, Александра Шевцова, Игоря Удовенко и Екатерину Фотеву, а также организатора теракта у здания СБУ Владимира Грубника.

Всего из СИЗО вышло 11 человек. Как уточняют источники, преступников вывезли в КПВВ "Майорское" возле Горловки, где 29 декабря должно состоятся обмен.

Напомним, ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщал, что на данный момент в Минске продолжаются переговоры по возвращению украинцев, заключенных в "ЛДНР". Подробности читайте по ссылке.