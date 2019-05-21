Зеленский назначил главой АП люстрированного адвоката Коломойского

Приближенный к Коломойскому люстрированный юрист возглавит АП

Президент Украины определился с человеком, который будет заниматься реальной политической деятельностью на срок его каденции. Правда, получилось, мягко говоря, незаконно.

Вечером во вторник, 21 мая, верховный главнокомандующий подписал очередной указ №304, которым посадил в кресло руководителя Администрации президента юриста Андрея Богдана.

И все бы ничего, только последний попадает под действие закона о люстрации. В этом документе, который в команде Зе так старательно пытались отменить, но не успели, черным по белому и абсолютно конкретно указано следующее: должность администрации президента не может занимать человек, который попадает под люстарцию.

При этом кресло уполномоченного по антикоррупционной политике, который в 2010-2014 годах занимал Богдан, значится в перечне попадающих под очищение власти.

Не должен занимать места на госслужбе назначенный Зеленским человек Коломойского вплоть до осени 2024 года.

Так что подписание президентом такого указа совершенно непонятно. И незаконно. Как этот шаг будут пояснять в штабе главы государства? Вопрос остается открытым.