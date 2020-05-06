Саакашвили рассказал, кем будет работать в Украине

Саакашвили назвал свою будущую работу Украине

Михаил Саакашвили раскрыл некоторые детали своего будущего трудоустройства в Украине.

Саакашвили не будет вице-премьером – Арахамия

https://beztabu.net/novosti_t4952

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на интервью политика "DW".

На вопрос журналистов, станет ли он секретарем Национального совета реформ, Саакашвили ответил следующее:

"Главой исполнительного комитета, а не секретарем".

Для справки

Национальный совет реформ – консультативно-совещательный орган при президенте Украины "по вопросам стратегического планирования, согласования позиций по внедрению в стране единой государственной политики реформ и их реализации". Создан Петром Порошенко в 2014 г.

Для утверждения его состава не нужно согласие Верховной Рады. Учитывая несогласие парламента на назначение Михаила Саакашвили вице-премьером Кабмина, вышеупомянутое обстоятельство является ключевым для трудоустройства опального политика именно в эту структуру.

Напомним, 22 апреля стало известно о возможном назначении Михаила Саакашвили в Кабмин на пост вице-премьера по вопросам реформ. В Грузии эту новость восприняли очень негативно и пригрозили отослать своего посла из Киева.

В ответ глава фракции "СН" Давид Арахамия заявил, что Украине никто не должен указывать, как проводить внутреннюю политику.