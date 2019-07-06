Зеленский назначил новых глав ОГА. Кто они?

Зеленский назначил новых губернаторов. Кто они?

В субботу, 6 июля, Владимир Зеленский представил новых глав Львовской и Закарпатской областей.

Указ о назначении губернатора Львовщины гарант подписал 5 июля.

Итак, знакомьтесь: Мальский Маркиян Маркиянович, 35 лет.

Сын дипломата, выпускник юрфака КНУ им. Тараса Шевченко и ЛНУ им Франко, кандидат юридических наук. Имел юридическую практику в Украине и за границей.

Нового главу получила и Закарпатская область Им стал Игорь Бондаренко.

Чиновник родился в Крыму, занимался кондитерским делом. На данный момент владеет сетью кофеен в Ужгороде.

Отметим, что за кадровые перестановки новый президент принялся сразу же после присяги. Так, вскоре были уволены начальник УГО Валерий Гелетей, глава генштаба Виктор Муженко, глава Госуправления делами Иван Куцик и пр.

Напомним, в Команде Зе назрел раскол. Что происходит?