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В Команде Зе назревает раскол: что происходит

19:40
В Команде Зе назревает раскол: что происходит - фото 1
В Команде Зе назревает раскол: что происходит

Глава СБУ Иван Баканов не соблюдает субординацию с Офисом президента Украины.

Тимошенко объединится с Зеленским. Но есть одно "но"

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на инсайды.

По данным источников, друг гаранта не согласовывает свою кадровую политику.Прислушиваясь к советам Анатолия Матиоса (военного прокурора - прим. ред) и замгенпрокурора Николая Банчука, он назначает "нужных людей".

Однако и это не все. Как оказалось, глава СБУ выступил против ликвидации скандального департамента "К" (Управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью – прим. ред), что противоречит планам ОП.

Отметим, что не только Команда Зе переживает кризисы отношений. Так, в свой раскол назрел и в партии "Сила и честь". Против Игоря Смешко подняли бунт.

По данным источников, экс-СБУшник навлек на себя гнев однопартийцев. Причина стара, как мир: эгоизм, нарциссизм и самодурство лидера.

Вот что рассказал по этому поводу уже бывший член "Силы", а также бый замгенпрокурора и зам-главы СБУ - Николай Обиход.

"Так, странные личности в окружении лидера партии ориентируют его на совершение разрушительных шагов в партийном строительстве. В частности, для региональных организаций готовится авантюра с заменой недемократическим путем и в нарушение устава партии, их руководителей, который были избраны на демократических партийных выборах”, - отметил экс-замглавы СБУ.

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Андрей Богдан Офис Президента Иван Баканов Новости Украина
Украинская правда
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