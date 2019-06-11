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Зеленский назначил и.о. губернаторов: названы имена

17:58
Зеленский назначил и.о. губернаторов: названы имена - фото 1
Зеленский назначил и.о. губернаторов: названы имена

Во вторник, 11 июня, президент Украины Владимир Зеленский поувольнял 15 губернаторов. И тут же назначил временных глав областей.

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Соответствующие указы опубликованы на сайте президента Украины.

Временно исполняющими обязанности губернаторов назначены: для Черниговской области - Наталья Романова, Хмельницкой – Владимир Кальниченко, Тернопольской – Иван Крысак, Сумской – Вадим Акперов, Николаевской – Вячеслав Бонь, Львовской - Ростислав Замлинский; Кировоградской – Сергей Коваленко, Ивано-Франковской - Мария Савка, Запорожской – Элла Слепян, Закарпатской – Иван Дуран, Волынской – Александр Киричук.

Отметим, что за кадровые перестановки новый президент принялся сразу же после присяги. Так, вскоре были уволены начальник УГО Валерий Гелетей, глава генштаба Виктор Муженко, глава Госуправления делами Иван Куцик и пр.

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