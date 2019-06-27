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Зеленский назначил губернатором Донецкой области брата боевика "ДНР" (ФОТО)

11:20
Главой Донецкой ОГА стал прокурор, чей брат воевал за "ДНР" - фото 1
Главой Донецкой ОГА стал прокурор, чей брат воевал за "ДНР"

Президент Украины подписал указ о назначении нового главы охваченной войной Донецкой области. Судя по всему, в окружении Зеленского не запятнанного кандидата на эту должность не нашлось.

Согласно поданному в Кабмин предложению, президент Украины Владимир Зеленский предложил, а власти назначили управлять регионом Павла Евгеньевича Кириленко.

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Уроженец Донецкой области работал военным прокурором Ужгородского гарнизона с сентября 2017-го. А со вчерашнего дня стал губернатором.

И все бы ничего, только родной брат назначенного президентом чиновника не просто до сих пор обитает в "ДНР", но и является непосредственным участником войны на Донбассе. Со стороны оккупантов.

На сайте "Миротворца" существует профиль Евгения Александровича Кириленко, в котором указано, что еще в 2016 году он значился рядовым в "5-й омсбр" "ДНР". О родственных связях коллаборанта и главы ОГА говорят не только одинаковые отчества и фамилии, а также внешние сходства.

В базах данных они прописаны по одному и тому же адресу: улица 301-й гвардейской дивизии, дом 8, квартира 6 в Макеевке.

Зеленский назначил губернатором Донецкой области брата боевика 'ДНР' (ФОТО) - фото 183381

К слову, к другим губернаторам, которых Зеленский обещал "тщательно отбирать", также множество вопросов. Одесский оказался мутным бандитом-металлоломщиком, херсонский - другом подозреваемого в убийстве Гандзюк Владислава Мангера, а луганский - сепаром-регионалом, который сдавал область боевикам в 2014-м году.

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