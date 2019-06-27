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Пресс-секретаршу Зеленского вызвали на допрос из-за "стрельбы ВСУ по мирным жителям"

08:00
С Мендель спросят из-за ее обвинений ВСУ - фото 1
С Мендель спросят из-за ее обвинений ВСУ

Бездумно озвученная Юлией Мендель в эфире "плюсов" ложь привела к тому, что с госслужащий захотели пообщаться сотрудники военной прокуратуры.

Управление по расследованию преступлений, совершённых на оккупированных территориях, которое относится к ведомству Анатолия Матиоса, вызвало на допрос представительницу Зеленского.

Спикер Зеленского обвинила ВСУ в убийстве мирных жителей на Донбассе (ВИДЕО)

Юлия Мендель 7 июня в эфире передачи "Право на владу" то ли специально, то ли от собственной тупости на всю страну повторила кремлевские бредни о том, как "украинские военные убивают мирных жителей Донбасса", а теперь ей придётся пояснить свою ложь, поскольку конкретизировать и предоставить следователям факты нарушений со стороны украинских артиллеристов она явно не сможет, ведь их попросту не было.

Впрочем, вопрос заключается не в тупости высказываний пресс-секретаря верховного главнокомандующего, а в том, что бездумными речами спикер дала козырь российским террористам.

Теперь в Минске и во время переговоров с террористами в других форматах Путин и его пособники ссылаются на слова Мендель о том, как "ополченцы защищают жителей Донбасса от карателей" и будут ссылаться на "признание" Мендель.

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Владимир Зеленский война на Донбассе терроризм военная прокуратура Новости Украина
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