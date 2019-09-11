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Зеленский лишил людей Порошенко дипрангов

10:53
Зеленский лишил людей Порошенко дипрангов. Раскрыты детали - фото 1
Зеленский лишил людей Порошенко дипрангов. Раскрыты детали

Президент Украины Владимир Зеленский лишил дипломатических рангов нардепов "ЕС" Артура Герасимова и Владимира Арьева.

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Об этом сообщается на сайте ОП.

"Отменить как таковые, что выданы безосновательно: указ президента (Петра Порошенко - прим. ред.) от 18 мая 2019 года № 275 "О присвоении дипломатических рангов" в части, касающейся присвоения дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла В.Арьеву и А.Герасимову", - говорится в документе.

Зеленский лишил людей Порошенко дипрангов - фото 187517

Отметим, что Владимир Арьев являются последовательным критиком новой власти. Ранее глава украинской делегации ПАСЕ напрямую обвинил Зеленского в возвращении РФ в данную организацию.

Уже после парламентских выборов, "ЕС" предлагала Арьева на должность главы комитета ВРУ по свободе слова, однако этот пост достался Нестору Шуфричу (ОПЗЖ).

Реакция общественности была вполне предсказуемой.

 

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