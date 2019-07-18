В Киеве обворовали ярого нардепа Порошенко

В Киеве обворовали ярого нардепа Порошенко

В Киеве обворовали нардепа "Евросоли" Владимира Арьева.

Об этом он написал в Facebook.

"Уже попала в сеть история, как на киевском вокзале (ЖД-вокзале – прим. ред) моя сумка стала на кошелек легче. Это было не ограбление, а работа профессиональных карманников. Заявление в полицию я не писал, потому что должен был садиться на поезд и ехать в Винницу. Но после информации в сети мне начали писать в личку другие пострадавшие", - написал нардеп.

И посоветовал киевлянам и гостям столицы быть осторожнее на ЖД вокзале, особенно на эскалаторе и в переходах на платформах.

Отметим, что столичный ЖД-вокзал уже давно является злачным место для мошенников всех мастей и наружностей. Отчасти (или даже не отчасти) благодаря нашим правоохранителям. Так что не забывайте: "Береженного Бог бережет".