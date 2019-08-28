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Шуфрич взялся за СМИ: Сеть разорвало от МЕМОВ

11:06
Шуфрич взялся за СМИ: Сеть разорвало от МЕМОВ - фото 1
Шуфрич взялся за СМИ: Сеть разорвало от МЕМОВ

Во вторник, 27 августа, нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич был назначен главой комитета ВРУ по вопросам свободы слова. Это понравилось далеко не всем и сеть взорвалась от юмора и МЕМОВ.

Богдан в Сен-Тропе: Сеть разорвало от МЕМОВ

Многие уже поспешили похоронить и сам комитет, и СМИ.

Шуфрич взялся за СМИ: Сеть разорвало от МЕМОВ - фото 186662
Другие же предложили устроить вот такой флешмоб....
Шуфрич взялся за СМИ: Сеть разорвало от МЕМОВ - фото 186663
....и такой.
Шуфрич взялся за СМИ: Сеть разорвало от МЕМОВ - фото 186664
И еще такой.
Шуфрич взялся за СМИ: Сеть разорвало от МЕМОВ - фото 186670
Третьи прогнозируют Шуфричу вполне ожидаемое будущее.
Шуфрич взялся за СМИ: Сеть разорвало от МЕМОВ - фото 186665
Очень даже прогнозируемое.
Шуфрич взялся за СМИ: Сеть разорвало от МЕМОВ - фото 186666
А если без шуток, люди недоумевают, что творится.
Шуфрич взялся за СМИ: Сеть разорвало от МЕМОВ - фото 186667
А наш "герой" уже готовится к обороне.
Шуфрич взялся за СМИ: Сеть разорвало от МЕМОВ - фото 186669
Напомним, НАБУ "возьмется" за Шуфрича: названа причина.
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