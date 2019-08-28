Шуфрич взялся за СМИ: Сеть разорвало от МЕМОВ
Шуфрич взялся за СМИ: Сеть разорвало от МЕМОВ
Во вторник, 27 августа, нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич был назначен главой комитета ВРУ по вопросам свободы слова. Это понравилось далеко не всем и сеть взорвалась от юмора и МЕМОВ.
Многие уже поспешили похоронить и сам комитет, и СМИ.
Другие же предложили устроить вот такой флешмоб....
....и такой.
И еще такой.
Третьи прогнозируют Шуфричу вполне ожидаемое будущее.
Очень даже прогнозируемое.
А если без шуток, люди недоумевают, что творится.
А наш "герой" уже готовится к обороне.
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