Шуфрич взялся за СМИ: Сеть разорвало от МЕМОВ

Шуфрич взялся за СМИ: Сеть разорвало от МЕМОВ

Во вторник, 27 августа, нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич был назначен главой комитета ВРУ по вопросам свободы слова. Это понравилось далеко не всем и сеть взорвалась от юмора и МЕМОВ.

Многие уже поспешили похоронить и сам комитет, и СМИ.

Другие же предложили устроить вот такой флешмоб....