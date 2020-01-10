Австралия подтвердила данные о попадании ракеты в рейс PS752

Разведки многих стран заявили о том, что лайнер МАУ упал из-за попадания ракеты

Утром в пятницу, 10 января, глава правительства Австралии Скотт Моррисон заявил о том, что , что у его страны также есть подтверждение попадания ракеты в самолет Boeing-737 украинской авиакомпании МАУ. Как и его коллеги из США, Канады и Великобритании, премьер считает, что сбили лайнер не специально

Австралийский политик решил выступить перед журналистами с обнародованием полученной от разведки Канберрой информацией.

В отличие от президента Зеленского, который скорее озвучил позицию Ирана, чем принял безальтернативное мнение лидеров стран Запада, Моррисон назвал попадание ракеты причиной падения "Боинга".

“Австралия получила разведывательную информацию, аналогичную той, о которой говорили и премьер-министр Канады, и Соединенные Штаты”, – подчеркнул он. Это просто ужасное, ужасное событие, и мы предоставим любую возможную поддержку. Очень важно, чтобы в отношении этого ужасного происшествия было проведено полное и прозрачное расследование. Это должно включать усилия по восстановлению информации с "черных ящиков", - подчеркнул австралийский премьер, чья страна входит в часть сети обмена разведданными Five Eyes, наряду с США, Великобританией, Канадой и Новой Зеландией.

Напомним, утром 8 января при вылете из аэропорта Тегерана претерпел крушение самолет авиакомпании МАУ, летевший из столицы Ирана в Киев. Через несколько минут после выхода борта на курс набора высоты связь с самолетом оборвалась, а сообщений о нестандартной ситуации в салоне диспетчерская служба не получала.

Согласно свидетельствам очевидцев, самолет загорелся еще в воздухе, а на его обломках видны характерные для попадания ракеты ПВО повреждения. По данным разведок США, Канады и Великобритании, перед падением спутники зафиксировали запуск двух ракет вблизи одной из военных баз у аэропорта.

В результате крушения погибли 168 пассажиров и 9 членов экипажа, украинцев среди них, по официальным данным, лишь 11. Большинство погибших - студенты-граждане Канады и Ирана, которые использовали рейс авиакомпании как стыковочный.

Из-за ЧП Владимир Зеленский в срочном порядке прервал свой элитный отдых в Омане и вылетел в Киев, отдав приказ секретарю СНБО Алексею Данилову создать оперативный штаб по решению связанных с катастрофой вопросов. Кроме того, президент скомандовал Генпрокурору Руслану Рябошапке открыть из-за падения самолета уголовное дело, хотя по Конституции такого права у главы государства нет.

9 января объявлен в Украине днем траура.