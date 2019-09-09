Зеленский едет в США. Названа дата

Зеленский едет в США. Названа дата

Президент Украины Владимир Зеленский посетит США 23 сентября.

Об этом во время пресс-конференции сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

"Вы знаете, что 23 сентября мы едем в США", - заявил политик.

Целью визита является заседание Генассамблеи ООН. Предположительно, в это же время Владимир Зеленский встретится с Дональдом Трампом.

Отметим, что главы государства могли увидеться и ранее, на годовщину начала Второй мировой войне (1 сентября - прим. ред). Однако президент США воздержался от поездки в Варшаву.

А зря. Ведь политикам и правда есть что обсудить. В частности, военную помощь Украине. Ранее американские СМИ написали о намерении Дональда Трампа "вычеркнуть" данную статью из американского списка расходов.

В то же время ходят слухи о том, что президент США очень нуждается в Зеленском. По данным источников, подрыв репутации сына Джо Байдена (конкурента Трампа – прим. ред), связанного с бизнес-кругами Украины, может повлиять на исход выборов в США.

Правда ли это? Покажет время.

Напомним, пленные вернулись на Родину: РЕАКЦИЯ ЗАПАДА.