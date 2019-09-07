Пленные вернулись на Родину: РЕАКЦИЯ ЗАПАДА

Обмен пленными "35 на 35": РЕАКЦИЯ ЗАПАДА

В субботу, 7 сентября, Украина и Россия провели обмен пленными в формате "35 на 35". Как на это отреагировали другие страны?

Президент США Дональд Трамп поспешил поздравить Украину.

"Россия и Украина только что провели масштабный обмен заключенными. Очень хорошие новости, возможно, первый гигантский шаг к миру. Поздравляю обе страны!", - написал он в Twitter.

Ангела Меркель тоже с позитивом отреагировала на обмен.

"Обмен заключенными между Россией и Украиной является подающим надежду знаком. Я рада за украинских моряков и Олега Сенцова, которые теперь могут отправиться домой", - заявила канцлер ФРГ.

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу упрекнул Россию за нарушение закона.

“Рад, что Россия наконец освободила незаконно удерживаемых украинских моряков и политических заключенных. Факт остается фактом, что они изначально не должны были быть задержаны” , - отметил дипломат.

Послы стран Большой семерки сделали общее заявление, которое по своей сути напоминает предыдущие три.

"Послы стран Большой семерки приветствуют освобождение 35 удерживаемых украинцев и вместе с украинским народом радуются их возвращению домой. Мы поздравляем украинскую власть с этим свершением. Мы помним о других заключенных и надеемся на их скорейшее освобождение", - говорится в сообщении.

Президент Европейского совета Дональд Туск попросил Россию отпустить и остальных пленников.

“Наконец-то! С освобождением Олега Сенцова и украинских моряков я вздохнул с облегчением. Я продолжаю призывать Россию освободить всех политзаключенных и уважать территориальную целостность Украины”, - полагает политик.

А вот кого больше всего смутил обмен, так это Нидерланды: они потребовали у России выдачи боевика "ДНР" Владимира Цемаха. Но Россия против. Вот что ответила по этому поводу омбудсмен по правам РФ Татьяна Москалькова:

"Цемах остается обвиняемым по делу, которое Украина пока не закрыла. В соответствии с действующим законодательством он может давать показания по видеосвязи, либо приезжать для показаний в суд, а затем возвращаться в Россию. О требовании Голландии о выдаче мне неизвестно, с этим вопросом следует обращаться в Генпрокуратуру", – сказала политик.

В свою очередь Команда Зе успела всех успокоить, что показания боевика уже подшиты к делу.

"Допросили и не только перед возвращением. Я не буду называть фамилии европейских лидеров, с которыми мы проговорили время для всех следственных действий. Мы все это сделали. Все, что от нас попросили. Это было сложно. Я боялся, что из-за это может сорваться обмен", - заявил Владимир Зеленский по этому поводу.

Однако Команда Зе успела всех заверить, что показания боевика уже подшиты к делу. К тому же без "ДНРвца" вся сделка могла и вовсе сорваться. "Допросили и не только перед возвращением. Я не буду называть фамилии европейских лидеров, с которыми мы проговорили время для всех следственных действий. Мы все это сделали. Все, что от нас попросили. Это было сложно. Я боялся, что из-за это может сорваться обмен", - заявил Владимир Зеленский по этому поводу.

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Напомним, возвращение пленных домой: как это было (ФОТО, ВИДЕО).