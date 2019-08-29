Помощь Украине: США не дадут деньги – СМИ

Военная помощь Украине: США не дадут денег – СМИ

Президент США Дональд Трамп задумал приостановить военную помощь Украине.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на зарубежные СМИ.

По данным источников, глава США поручил пересмотреть программу "Инициатива содействия безопасности в Украине". Причиной этого решения СМИ называют недооценку Дональдом Трампом российской угрозы.

Если информация подтвердится, украинский бюджет не получит 250 млн. грн для укрепления национальной безопасности. Во всяком случае вовремя.

Отметим, что после избрания Владимира Зеленского, Трамп, как и прочие западные лидеры, пообещал свою поддержку Украине.

О своей поддержке нашей стране он заявляли и ранее. Так, в 2018 г., желая подчеркнуть свои успехи, он заявил следующее:

"Я тот, кто дал Украине наступательное вооружение и противотанковые системы. Обама этого не сделал. Знаете, что он отправлял? Он отправлял подушки и одеяла".

Напомним, Украина закупит у США новейшее оружие.