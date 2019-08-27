Обама мог спасти Крым – Трамп

Президент США Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал своего предшественника Барака Обаму. На этот раз за аннексию Крыма.

Об этом политик заяви на пресс-конференции по итогам саммита G7 в Биаррице (Франция).

"Путин перехитрил Обаму. Это было нехорошо. Это можно было остановить, но президент Обама не смог этого остановить, и это очень плохо … Крым был аннексирован во время его правления. Если бы это произошло во время моего правления, я бы сказал: «Простите, ребята, я сделал ошибку", -заявил глава США.

Отметим, что Дональд Трамп критиковал украинскую политику Обамы и ранее. Так, в 2018 г., желая подчеркнуть свои успехи, он заявил следующее:

"Я тот, кто дал Украине наступательное вооружение и противотанковые системы. Обама этого не сделал. Знаете, что он отправлял? Он отправлял подушки и одеяла".

Владимир Путин и Барак Обама

В то же время этот факт слабо оправдывает желание главы США вернуть Россию в G8. На данный момент большая часть европейских игроков против такой идеи.

Напомним, Зеленский изменит статус Крыма.