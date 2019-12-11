Здание сгоревшего колледжа в Одессе может обрушиться

Обгоревшее здание одесского колледжа может рухнуть в любой момент

Спасатели, которые разбирают завалы на месте масштабного ЧП с 12 погибшими, рискуют своими жизнями. В любой момент на пепелище может произойти капитальное обрушение всех конструкций.

Об этом заявили в ГСЧС Одесской области в среду, 11 декабря.

По данным спасателей, из-за серьезной угрозы обрушения перекрытия второго этажа пришлось приостановить работы в одном из секторов, на которые бойцы ведомства разделили территорию.

- Проводятся работы на первом этаже сектора А-1 в направлении сектора А-3 по установлению подпорных балок под второй этаж. Проведены работы по демонтажу 5 и 6 этажей аварийной стены в секторе D. Демонтаж стены временно приостановлен, - рассказали представители подконтрольной Авакову службы.

В ходе работы по разбору завалов за последние двое суток ни живых людей, ни тела погибших, найдены не были. В то же время пропавшими без вести по прежнему числятся два человека.

Напомним, 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. Адекватную эвакуацию никто не проводил, из-за чего без жертв не обошлось. На данный момент подтверждена гибель 12 человек, еще 9 находятся в больнице. Причиной ЧП полицейские называют возгорание удлиннителя в кабинете руководителя отдела колледжа. Как оказалось, женщина увидела дым, но ничего не предприняла, а закрыла дверь кабинета и ушла искать директора.