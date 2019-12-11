Нормандский формат Пожар в Одессе Владимир Зеленский война на Донбассе

Здание сгоревшего колледжа в Одессе может обрушиться

14:00
Обгоревшее здание одесского колледжа может рухнуть в любой момент - фото 1
Обгоревшее здание одесского колледжа может рухнуть в любой момент

Спасатели, которые разбирают завалы на месте масштабного ЧП с 12 погибшими, рискуют своими жизнями. В любой момент на пепелище может произойти капитальное обрушение всех конструкций.

Об этом заявили в ГСЧС Одесской области в среду, 11 декабря.

В Одессе частично обрушили сгоревший колледж – ФОТО, ВИДЕО

По данным спасателей, из-за серьезной угрозы обрушения перекрытия второго этажа пришлось приостановить работы в одном из секторов, на которые бойцы ведомства разделили территорию.

- Проводятся работы на первом этаже сектора А-1 в направлении сектора А-3 по установлению подпорных балок под второй этаж. Проведены работы по демонтажу 5 и 6 этажей аварийной стены в секторе D. Демонтаж стены временно приостановлен, - рассказали представители подконтрольной Авакову службы.

Здание сгоревшего колледжа в Одессе может обрушиться - фото 192616

В ходе работы по разбору завалов за последние двое суток ни живых людей, ни тела погибших, найдены не были. В то же время пропавшими без вести по прежнему числятся два человека.

Здание сгоревшего колледжа в Одессе может обрушиться - фото 192617

Напомним, 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. Адекватную эвакуацию никто не проводил, из-за чего без жертв не обошлось. На данный момент подтверждена гибель 12 человек, еще 9 находятся в больнице. Причиной ЧП полицейские называют возгорание удлиннителя в кабинете руководителя отдела колледжа. Как оказалось, женщина увидела дым, но ничего не предприняла, а закрыла дверь кабинета и ушла искать директора.

5 декабря президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину провести проверки пожарной безопасности всех мест массового пребывания людей.

8 декабря был объявлен день памяти жертв одесской трагедии.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Владимир Зеленский Кабмин Одесса Пожар в Одессе погибшие ГСЧС Новости
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Пожар в Одессе: суд избрал меру пресечения директору колледжа - фото 1
Пожар в Одессе: суд избрал меру пресечения директору колледжа
15:40
Памятник погибшим при обстреле Краматорска простоял на улицах города чуть больше года - фото 1
Чтобы глаза не мозолил: в Краматорске убрали с улиц памятник погибшим при обстреле города
10:00
Арахамия по-быстрому накрапал закон о продлении особого статуса Донбасса - фото 1
В Раду внесли законопроект об особом статусе Донбасса
08:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Мероприятие для галочки - фото 1
Новая одесская трагедия: Кто виноват в пожаре в колледже
09 декабря, 12:21
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
06 декабря, 11:20
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
01 декабря, 17:00
Загрузка...