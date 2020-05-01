Зараженный коронавирусом поп кашлял на журналистов и потребовал у СБУ закрыть редакцию

Зараженный поп беспрепятственно шарится по Черновцам

Эпичнейший случай дебилизма и целенаправленного заражения людей произошел в Черновцах, городе, который является лидером среди распространения китайского коронавируса.

Секретарь сборища псевдопопов УПЦ МП архимандрит Никита сначала ворвался к журналистам для их заражения, а затем - накатал донос в СБУ с сообщением о том, что редакцию нужно закрыть для недопущения распространения болезни.

О своем поступке, за который в РПЦ могут выдать медаль, сотрудник гундявеской секты с городостью рассказал украинской спецслужбе.

Как оказалось, журналисты издания "Молодой буковинец" написали статью о заражениях среди работников УПЦ МП. В ней был упомянут и сам Никита, который подцепил инфекцию от своих коллег по террористическому цеху.

В итоге неадекватный и уверенный в своей безнаказанности псевдосвященник ворвался в редакцию газеты, начал демонстративно на всех кашлять и снимать все на видео.

Выйдя из помещения, переносчик инфекции отправился в СБУ.

"Не обдумая свои действия, я отправился в редакцию газеты. Прибыв на место, увидел везде объявление "Каратин", но, к счастью, на рабочем месте находились 8-10 человек. Там я контактировал с главным редактором и другими людьми. Жалею о своем поступке и обещаю больше не навлекать ни на кого опасность. Очень прошу Службу безопасности отправить в редакцию представителей соответствующих санитарных служб с проверкой эпидемиологического состояния в здании. При необходимости провести дезинфекцию помещений и закрыть учреждение на полный карантин", - написал террорист в доносе.

"

Как известно, распространению коронавируса вся страна обязана не только идиотскому подходу властей, но и активным диверсионным действиям УПЦ МП. Попы игнорировали необходимые меры карантина, зазывали людей на службы и массово проводили причастия.

В данный момент в Украине подтверждено 10861 случаев заболевания. 272 заражения закончились летально, а 1413 человек выздоровели.

Сколько украинцев заболели и болеют на самом деле, узнать невозможно, ведь тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти слишком поздно недавно начали принимать хоть какие-то меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной.

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней. По истечению этого срока власти вынужденно назначили датой ослабления карантина 12 мая.