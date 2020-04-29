Работница Хмельницкой АЭС заразилась коронавирусом: мэр написал заявление в СБУ

Коронавирус проник на Хмельницкую АЭС из-за попов РПЦ

Работающие на ФСБ псевдопопы из филиала неканонической организации РПЦ в Украине целенаправленно заражают жителей Нетишина Хмельницкой области и тотально игнорируют нормы карантина. Менты при этом бездействуют, как и власти страны в целом.

В среду, 29 апреля, городской голова Нетишина, где расположена Хмельницкая АЭС, Александр Супрунюк заявил о том, что обратился в Службу безопасности Украины.

От представителей спецслужбы чниовник потребовал разбирательства действий служителей культа Гундяева, которые саботировали ограничительные меры и продолжают это делать, сознательно распространяя коронавирус.

- В течение всех пасхальных праздников самой большой проблемой для городского руководства являлось духовенство Московского патриархата. Поведение представителей МП Супрунюк считает неадекватным. К обращению в спецслужбу приобщены скриншоты с их призывами не обращать внимания на карантин. В результате такого поведения, все случаи заболевания коронавирусом в городе, кроме одного, связаны с МП, - подчеркнул мэр.

Среди подтвержденных девяти заразившихся - работница Хмельницкой атомной элестростанции. Из-за нее на стратегическом объекте изолировали весь персонал. Людей обследуют медики.

- Если инфекция будет распространяться, вполне возможно, что станция перейдет на казарменное положение, - заявил Супрунюк.

В данный момент в Украине подтверждено 9866 случаев заболевания. 250 заражений закончились летально, а 1103 человека выздоровели.

Сколько украинцев заболели и болеют на самом деле, узнать невозможно, ведь тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти слишком поздно недавно начали принимать хоть какие-то меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной.

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней. По истечению этого срока власти вынужденно назначили датой ослабления карантина 12 мая.