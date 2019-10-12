Захар Беркут: Украинский патриотизм с американским размахом

Захар Беркут - главный украинский блокбастер

Украинский исторический блокбастер "Захар Беркут" - уже в кино. Автор Без Табу посмотрел фильм в числе первых и спешит рассказать, что получилось у авторов ленты хорошо, что - великолепно, а чего было лучше не делать.

После просмотра «Захара Беркута» нет желания плеваться и причитать, что все опять плохо. Возможно, для Украины это хороший масштаб, а для школьников возможность отфилонить и не читать оригинал Ивана Франко. А вот как оно будет западным зрителям – только наблюдать и ждать.

Такое промо не снилось даже мультфильму “Викрадена принцеса” Ни у одного украинского фильма за последние пять лет не было такой мощной промо-кампании. Этот фактор бросается в глаза, учитывая количество постеров по Киеву, рекламе на алкогольных напитках, в телике, интернете и вообще повсюду. Даже если взять вечеринку на предпремьерном показе, все оказалось с голливудским размахом.

Эпическая битва на фоне знаменитых киевских балконов

Крупного киевского кинотеатра “Киевская Русь” было реально мало для толпы, желающей первой увидеть «Захара Беркута». И пока внутри кинотеатра бушевала духота и галдеж под эпическую музыку, бесплатные напитки и угощения, на улице – конное- и фаер-шоу, импровизированные бои на холодном средневековом оружии и куча поводов пофоткаться на фоне огромного баннера, освещенного прожекторами.

«Захар Беркут» был крайне ожидаемым фильмом. Мы не меркантильны, но свыше 113 миллионов гривен бюджет заставлял поверить в масштабность проекта. Ряд американских актеров (пусть и второго эшелона) в касте заставлял поверить в годность. Анонсированная копродукция с американцами заставляла ожидать кино нового качества.

Большая премьера

Ахтем Сеитаблаев в режиссерском кресле и американские сценаристы, да и это же экранизация повести нашего, украинского писателя Ивана Франко. Не будем исключать, что кто-то из читателей не читал ее или не видел самой первой и единственной попытки экранизации истории – картину Леонида Осыка 1970 года. И с таким раскладом просто стоит вопрос: стоит ли наверстать упущенное за счет новой экранизации? Что ж, конечно, стоит. Но не дайте восторгу замылить ваши глаза.

Захар Беркут - о чем фильм

В 1241 году где-то в Карпатских горах живут себе люди в селе Тухоль под предводительством старого и мудрого Захара Беркута (Роберт Патрик, которого вы все знаете как Т-1000 и второго “Терминатора”). Живут они в практически идеальном мире добра, покоя и чистейшего карпатского воздуха. Воспитывают сыновей и дочерей, ходят на охоту. Но как всегда картинку подпортит власть. Князь Данило Галицкий (про него тоже есть фильм) отдал земли, в том числе и Тухлю, Тугару Вовку (Томми Фленаган - этого актера вы тоже знаете). А тому чужое благосостояние по одному месту и ни в коем случае не выше собственного эгоизма. Захар, его семейство и соотечественники - народ вольный, а потому покориться Вовку не желают. Но в самый момент кризиса их отношений, на горизонте появляется более страшная угроза – монгольская орда под предводительством полководца Бурундая (Цегмид Цэрэнболд). Смогут ли все объединиться, чтобы выстоять против общего врага в тяжелые времена? Вот Захар Беркут нам и расскажет.

Захар Беркут 2019 - смотреть онлайн трелер фильма:

Добро

Искать мораль «Захара Беркута» не придется. Она лежит на поверхности всей истории, и мы ее даже разок упомянули. Фильм украинского режиссера Ахтема Сеитаблаева («Хайтарма», «Киборги») и его американского коллеги Джона Винна (а о нем вы могли и не слышать ни разу) объединяет в себе все доброе, что только можно. Это история о семейных отношениях, где старшее поколение воспитывает в лучших традициях младшее. Это история о братстве в обществе, какого бы оно размера ни было. И, конечно, «Захар Беркут», вышедший крайне вовремя для Украины, это история о том, как надо только объединившись выступать на бой против врага. Ведь именно в единстве вся наша суть, так приблизительно и звучит слоган фильма.

Мужество

Для Сеитаблаева это уже не первая попытка показать стойкость украинского духа против монгольской или российской навалы. Многие хвалили его «Киборгов» - и вполне заслуженно. это нужный для украинцев фильм. Но между этими двумя работами есть деталь, которая сразу бросается в глаза – диалоги. В «Киборгах» они были прекрасны, уникальны, хорошо построены на тему нашего прошлого, настоящего и будущего. В «Захаре Беркуте» такого, к сожалению, нет. Тут есть закадровый голос самого Захара, который призывает быть едиными. А потому, выбирая между этими двумя патриотичными, но ни в коем случае не навязчивыми лентами, отдаешь предпочтение «Киборгам».

Режиссер фильма Ахтем Сеитаблаев в лучах славы

При всем этом важно заявить, что «Захар Беркут» явно выигрывает на фоне картонных фильмов по типу «Круты 1918», «Тайный дневник Симона Петлюры» и все в таком довольно унылом роде. В сравнении с ними - это реальный шедевр.

Красота

«Захар Беркут» невероятно красивый. В который раз убеждаешься, что не знаешь свою страну и в поисках восхитительных мест напрасно едешь за пределы Украины. Карпаты – магическое место, в которые не все рискнут пойти. А «Захар Беркут» в этом плане прекрасный способ совершить трип в густые леса, высокие горы, в самые закоулки Украины, где ты наслаждаешься туманом над таинственным бездонным озером. Хвала всей команде, которая нашла такие уголки Украины и отсняла их на высоком уровне. Низкий поклон и тем, кто занимался декорациями к фильму, готовил все костюмы и гримировал персонажей.

Что не вышло

Зрителя практически с головой и пятками погружают в атмосферу тех времен и той местности. Но как всегда навязчиво выскакивает одно «но».

Как бы зрителя не хотели задобрить визуально, если фильм проседает, то с этим уже ничего не поделать. Где-то на 50 минуте (из более двух часов хронометража) появляется ощущение, что в стремлении показать всю титаническую работы по съемке и подготовке, совсем забыли о динамике фильма. Или как вариант захотели дать зрителю всего побольше, чтобы от сытости треснул. Середину фильма с кучей беготни с одного места на другое можно было запросто коротить и нещадно резать.

Что вышло

Милейшее начало с хорошим вступлением перетекает в нудное повторение сцен с легкими изменениями, только чтобы под конец додавить зрителя всем экшоном. И додавят же, если не уснешь на середине. Действительно, финальная битва в ущелье напоминает Зака Снайдера с его Леонидом и 300 спартанцами. Это выглядит мощно и почти правдоподобно.

Батальные сцена не подвели

Но если не прекрасно поставленные боевые сцены вас додавят, то слезодавительные моменты - точно. Их, кстати, не так уж много. Но они действительно именно выдавливают из зрителя слезу. Так что, особо подверженным на сентиментальности настоятельно советуем прихватить пачку салфеток – себе и соседу.

Актерский состав - взлеты и падения

Самое вкусное оставляем напоследок – актерский состав. Роберт Патрик – это жирно. Просто хотя бы, потому что это тот самый жидкий Терминатор из знаменитой франшизы. Другое дело, что поколение до 20 лет, как оказалось, может и знать не знать, кто это такой. Ну, а старшие будут ждать, когда же Захар Патрик превратится в нечто жиденькое и начнет кромсать монголов. И хотя такого не произойдет, Роберт Патрик очень хорошо выглядит в роли украинского атамана небольшого села.

Роберт Беркут хорош

Чего не скажешь о его киношной жене – Элисон Дуди (Рада Беркут). Когда ее впервые показали на фотках, она выглядела писанной красавицей. Бесспорно, женщина красивая в свои овер 50 лет. Но хватит пяти секунд крупного плана, и ты убеждаешься, что карпатский воздух как-то хорошо влиял на украинок в те годы. Идеальные белые зубки (чем погрешили практически все) и хорошая порция ботокса. Это выглядит неправдоподобно (помним, как решал вопрос Тарантино с зубами ди Каприо в “Джанго”), хотя забавно.

Актерам - верить

Молодой американский каст для Украины окажется малознакомым. Рокки Майерс и Алекс Макниколл в роли сыновей Захара Беркута выглядят ровно настолько, насколько актеру надо сыграть. Нет ничего феноменального, но и обвинить в халтуре невозможно. Зато когда они снимают одежду по пояс на пару со своими братьями из села – Зак Снайдер утирает слезу и жалеет, что спартанцев было всего лишь 300.

Затесалась среди американских коллег и молодая актриса Поппи Дрейтон. На ее счету есть «Аббатство Даунтон» и из последнего - «Хроники Шаннары». Конечно, может, ее мало кто помнит, но девочка красивая. А в «Захаре Беркуте» она еще и фемверсия Леголаса на минималке. Отдельно и только захвалить хочется актера Оливера Тревена, сыгравшего настоящего украинского козака с оселедцем на голове и горячим сердцем Богуна. Самый колоритный персонаж из всего фильма, который своей неидеальной улыбкой, бравым нравом и задорным подходом к крушению монголов отложится в памяти всех зрителей.

Харизматичные злодеи - украшение фильма

А вот самую искреннею и мощную сцену потери близкого получает монгольский актер Цегмид Цэрэнболд. Конечно, благодарность и сценаристам, которые злодея смогли сделать мотивированным и не скатили его в ящик «типичное зло». Сам актер – невероятный. И хочется надеяться, что он еще обязательно присоединится к какому-нибудь украинскому проекту.

Что в итоге

«Захар Беркут» в рамках Украины скорее всего станет прорывом. В нем есть хорошая и актуальная для нас история, отличная техническая сторона, неплохой каст. С другой стороны сценические слабости, чрезмерная затянутость и дивное перемещение персонажей в пространстве и времени.

Тем не менее, «Захар Беркут» это действительно масштаб для украинского кино. За него не стыдно, на него можно водить детей школьного возраста, чтобы повесть Франка чем-то дополнить. Но вот как будет восприниматься картина за пределами Украины – сложно предугадать. Однозначно, есть в «Захаре Беркуте» уникальный колорит и универсальная история о единстве в борьбе. Но хватит ли это разбалованному западному зрителю – посмотрим.

Настя Белова, специально для Без Табу