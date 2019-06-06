Захар Беркут: Терминатор Т-1000 и "русский мир" в новом трейлере

Опубликован большой трейлер фильма "Захар Беркут"

Мы стали чуть ближе к главному событию осени в украинском кино. 6 июня вышел новый трейлер исторического боевика по классике - "Захар Беркут".

Сюжет исторического экшена "Захар Беркут" снят по мотивам одноименной повести Ивана Франко и рассказывает о событиях XIII века, когда монгольская орда во главе с ханом Бурундаем разрушала все на своем пути в Европу.

Когда войско дошло до Карпатских гор, то решило сделать небольшую остановку. Местные охотники - братья Беркуты - решили попытать удачу и ночью, пробравшись тайком в лагерь, освободили пленных. Разъяренный хан решает отомстить и уничтожить карпатские поселения. Глава войска находит предателя среди жителей Карпат, и тот раскрывает ему многие секреты. Вот только у Захара Беркута, который собрал свое войско, есть свой план, чтобы остановить врага.

Смотреть трейлер фильма "Захар Беркут" онлайн:

Премьера фильма Захар Беркут режиссера Ахтема Сеитаблаев состоится 10 октября 2019, а до того приходится довольствоваться нарезками, любезно выложенными в трейлеры. И, знаете, есть на что посмотреть - красота украинской природы и персонально - Карпат, великолепные операторские изыскания и костюмы, яркие батальные сцены, а также главная фишка - не весть как забредший в украинское историческое кино Роберт Патрик, памятный по роли "жидкого терминатора" в лучшем фильме про робота-убийцу из будущего.

Также где-то там есть - еще один голливудский старожил - Томми Флэнаган (среди прочего - играл еще в "Храбром сердце", а также молодой талант Рокки Майерс. Однако самое главное, это кадр с гербом Золотой орды - двуглавым орлом, который чуть позднее станет символом другий захватчиков - России. Из-за этого ордынцы чем-то похожи на бурятов-танкистов на Донбассе.

В общем, создателям трейлера удалось заинтриговать и привлечь внимание - ждем "Захар Беркут" - украинский исторический боевик по мотивам повести Ивана Франко. Премьера фильма "Захар Беркут" состоится 10 октября 2018 года.

Постер фильма "Захар Беркут"

Напомним, съемки картины начались летом 2018 года и проходили в Карпатах. Режиссером фильма выступил Ахтем Сеитаблаев, который работал над созданием вместе с голливудским сценаристом Джоном Винном (ранее сотрудничал с Гильермо дель Торо и компанией Marvel).