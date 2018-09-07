Таємний щоденник Симона Петлюри: Акт сопротивления советской пропаганде

16:45 , Сегодня , Сегодня

Симон Петлюра умер в Париже и возродился в украинском кино / кадр из фильма

Байопик о Симоне Петлюре снимался за госденьги конкретно для украинского зрителя. Ему не светит касса и очереди из иностранцев за прокатными удостоверениями. И в результате в череде украинских премьер художественное переосмысление фигуры Петлюры просто потеряется. Хотя, в целом фильм не плох.

С глаз долой – из сердца вон. Похоже, так подумали в Запорожье отдельные нарушители городской эстетики и закидали краской постеры очередного украинского кино – «Таємний щоденник Симона Петлюри». Ничто не привлекает внимание к фильму как подобные акты вандализма. Это, конечно, не скандал с Медведчуком и экранизацией истории Стуса, но даже ленивые могли загуглить, что там за дневник, кто такой Петлюра (и такие есть) и почему красной-то краской.

Новое слово в промо украинского кино

Вот только хайп вокруг украинского фильма закончится ровно на этом инциденте. К сожалению. А пока погнали по синопсису.

В центре сюжета - главный атаман войск Украинской Народной Республики и руководитель Директории УНР Симон Петлюра. Он ведет дневник, наполняет его своими воспоминаниями о борьбе за Независимость Украины, о потери той же Независимости и, конечно, воспоминаниями о чем-то более сокровенном - семье. Ведет ровно до того момента, пока не погибает от пули агента болшевиков Самуила Шварцбарда в Париже. А там уж и без самого Симона Петлюры рассказывают, как и почему судебный процесс над его убийцей стал на самом деле политической расправой над самим Петлюрой.

Таємний щоденник Симона Петлюри - смотрите трейлер фильма онлайн:

Что ж, на самом деле ннет никакого тайного дневника Симона Петлюры. Этот факт даже в одно время вызвал негодование у отдельных историков, мол, а зачем его придумывать-то в фильме. А затем, чтобы попробовать отойти от стандартной схемы повествования жизненного пути героя «родился-прожил-помер», грубо говоря. Дневник – это художественный прием, что еще раз подчеркнул режиссер картины Олесь Янчук. Благодаря ему зритель вместе с героем обязан побывать в разных городах и годах. А еще он призван попытаться раскрыть определенные эмоции Петлюры. Но так как дневника нет, то, может, поэтому так мало эмоций? Ладно-ладно, не будем сразу топить.

Олесь Янчук за работой

Лучше давайте поговорим о режиссере совсем немного. Ведь Олесь Янчук провернул большую работу хронометражем в 6 лет ради создания байопика о Петлюре. Человеку пришлось вместе с командой перелопатить кучу литературы, мемуаров, писем и так далее. Они честно пытались воссоздать эпоху тех времен. Но в тоже время исторический фильм является и художественным. И сам Янчук не кривя душой говорит: «фильм с нашим субъективным видением». Оно логично, ведь смотреть на историю столетней давности объективно уже, пожалуй, и невозможно. А вот объективно оценить работу режиссера можно.

Олесь Янчук фигура в украинском кинематографе заметная. И именно благодаря историческим фильмам. Каждый слышал об экранизации «Желтого князя» - «Голод-33» - которую до сих пор показывают по телевидению и в школах в День памяти жертв Голодомора. «Владика Андрей», «Залізна сотня», «Нескорений», «Атентат - Осіннє вбивство в Мюнхені». Все эти картины о борьбе украинцев и привели к еще одному логичному результату в карьере Янчука – к фильму о Симоне Петлюре.

История имеет все шансы повториться, говорит режиссер. И, в принципе, таким образом, сообщает, что одной из главных целей фильма было показать все ту же борьбу за Независимость. История Симона Петлюры как просто человека, мужа и отца тут не имеет приоритетного места. Зато история Симона Петлюры как атамана, попавшего в сети политических интриг – это да, этому выделили места достаточно. А еще больше места выделили вопросу существования украинцев как отдельного от россиян народа. Или знакомой по современности теме «Россия – враг, оккупант и агрессор». Вот в чем проявляется повторение истории Янчука. Что украинцы сегодня, как и сто лет назад, выходят на борьбу с гаслом «Слава Украине!», поют наш гимн «Ще не вмерла Україна» перед битвой. Сто лет назад было точно также.

Фролов и Нищук в образе

Другое дело, что картина о тех событиях уж как-то четко вписалась в современные реалии. Вот вам Винниченко (да, в исполнении министра культуры Евгения Нищука), который уж очень хочет переговоров с большевиками и мирного урегулирования всех траблов. А вот вам Европа, которой дела до Украины не было тогда, зато сейчас вроде - на короткой ноге (правда, в режиме «обеспокоенности»). Мощная российская/советская агентурная сеть в другой стране. Заказное убийство за границей. И коронная фраза от французского тюремщика «Тут невиновных не держат. Тут вам не Россия». Эх, знали бы наши предки, что мы будем видеть сегодня, так пальчиком бы погрозили и сказали бы «А мы вас предупреждали».

В общем Симон Петлюра во всей этой истории оказался и не совсем-то главным героем. И переходя к технической стороне фильма, с него, пожалуй, и надо начинать. Сценарно этот персонаж пострадал. Уж очень часто в нем прослеживается некая нелогичность в поступках. Особенно если дело касается душещипательных моментов, которые так и должны выбить из вас фидбек.

Рядом с Бенюком главное - не засмеяться

Ладно, танцы с дочерью в ресторане – это чертовски мило. Но странно слышать с уст взрослой мадмуазель нежные слова об отце. Когда зрителю ни разу не показали нежнейшее проявление отцовской любви! Или как же сцена с убийством молодого помощника Петлюры? Ему уделили менее минуты экранного времени. То, что он его помощник или телохранитель мы должны догадаться сами. Молодого парня убивают, когда он пытается защитить своего лидера. А что делает лидер - пытается убиваться, мол, вот из-за него гибнут молодые. Вот только почему мы должны жалеть парня и чувствовать хоть что-то, если мы не видели вообще преданности или минимальной дружбы. Это чертовски странное ружье украинского кино. Его где-то за экраном повесили, а нам по факту показывают, как оно выстреливает.

Сказки дидуся Панаса

Ладно, Сергей Фролов - актер интересный. Наверное. Но в роли Симона Петлюры абсолютно не запоминающийся. Таким же стал Богдан Бенюк в образе Грушевского. Зато вот Ирма Витовская с ролью жены Петлюры выглядела хорошо, нежно и женственно. Зато Нищук уж запомнился от души, но не игрой, а самим пронырливым персонажем Винниченко. Но все они меркнут на фоне одной главной звездочки, для которой фильм Янчука стал последним в карьере. Речь идет об Олеге Треповском, который сыграл убийцу Петлюры – еврейского фанатика Самуила Шварцбарда. Персонаж то не из простых. И Треповский его сыграл настолько хорошо, что говоря о фильме «Таємний щоденник Симона Петлюри», вспоминается будет именно он и его Самуил.

Олег Треповский и его лебединая песня

Но от хорошего и более-менее удобоваримого, к сожалению, надо переходить к плохому. Во-первых, доставайте учебники по истории. Уж слишком много тут событий исторических, которые просто так можешь и не понять. Причем скачут они порой с художественного отображения на документальное. Вы можете элементарно не помнить, кто такие Болбочан (а жаль), генерал Кравс или Юзеф Пилсудский и какое они вообще могут иметь отношение к Украине. А учитывая, что картина еще и скачет с флешбеков на фактически флешбеки ака современность Петлюры, то зритель может к черту потеряться во всем происходящем. Вот вам и второй главный минус фильма. Уж слишком сложная схема рассказа о жизни Петлюры. И неизбежно очень странный монтаж.

Человеческое, слишком человеческое

Байопики - вообще очень тяжелый жанр. Не то приврать, не то недоврать. А объективность - она сама по себе теряется. Но Украина не впервые вступает на этот тернистый путь. Помимо перечисленных работ Олеся Янчука мы помним о таких картинах как «Параджанов», «Незламна», «Нескорений», «Моя бабушка Фанни Каплан». И это только из более-менее свежего. Да, этого мало. Но и говорить, что мы только-только вылупляемся – уж язык не поворачивается. Давайте лучше говорить о том, что при помощи байопиков и всего кино в целом мы переосмысливаем историю, которая пережила невероятные трансформации на протяжении веков.

«Таємний щоденник Симона Петлюри» - переосмысливает историю противоречивой фигуры. Удачно ли – оценивать только зрителю. И по кассе будет все понятно. Но учитывая, что это довольно скучный жанр в кино, а особенно учитывая то, что мало кто захочет взять его в прокат за границей из-за незнания самых простых украинских реалий, Янчук явно делал «Щоденник» именно для украинского зрителя. И вероятней всего, что через определенное время его постигнет такое же молчаливое забвение как и картину «Моя бабушка Фанни Каплан». Такова жизнь.

Настя Белова, Без Табу