Все законно: СБУ вновь оправдалась за обыски "1+1"

Все законно: СБУ вновь оправдалась за обыски "1+1"

СБУ опровергла заявление "1+1" о незаконности обысков в помещениях телеканала.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Опровергая заявление СМИ, спецслужба заявила, что следственные действия проходили лишь на местах работы отдельных журналистов, с разрешения следственного судьи и без препятствия работе телеканала.

"Следственные действия никак не повлияли на телеэфир, а журналисты продолжают свою профессиональную деятельность. Это ни в коей мере не может расцениваться как давления на свободу слова", - подчеркнули в СБУ.

Напомним, 5 февраля сотрудники СБУ провели обыски в помещении телеканала "1+1" и в квартирах журналистов, связанных со СМИ. Как стало известно позже, следственные действия были проведены в связи с поиском доказательств по делу прослушки премьер-министра Алексея Гончарука.

После прошедших обысков телеканал "1+1" обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о защите.