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Все законно: СБУ вновь оправдалась за обыски "1+1"

21:40
Все законно: СБУ вновь оправдалась за обыски "1+1" - фото 1
Все законно: СБУ вновь оправдалась за обыски "1+1"

СБУ опровергла заявление "1+1" о незаконности обысков в помещениях телеканала.

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Опровергая заявление СМИ, спецслужба заявила, что следственные действия проходили лишь на местах работы отдельных журналистов, с разрешения следственного судьи и без препятствия работе телеканала.

Все законно: СБУ вновь оправдалась за обыски '1+1' - фото 195506

"Следственные действия никак не повлияли на телеэфир, а журналисты продолжают свою профессиональную деятельность. Это ни в коей мере не может расцениваться как давления на свободу слова", - подчеркнули в СБУ.

Все законно: СБУ вновь оправдалась за обыски '1+1' - фото 195508

Напомним, 5 февраля сотрудники СБУ провели обыски в помещении телеканала "1+1" и в квартирах журналистов, связанных со СМИ. Как стало известно позже, следственные действия были проведены в связи с поиском доказательств по делу прослушки премьер-министра Алексея Гончарука.

Все законно: СБУ вновь оправдалась за обыски '1+1' - фото 195509

После прошедших обысков телеканал "1+1" обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о защите.

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