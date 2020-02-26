Замглавы СНБО протащил закупку непроверенных российских тестов на коронавирус (ФОТО)

Украина у русских закупит тесты на коронавирус, которые не применялись на инфицированных людях

На днях назначенный Зеленским на должность заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны бывший соратник Азарова Алексей Соловьев не успел засесть в кресло, как тут же совершил огромнейшую махинацию с невероятными потерями в бюджете и безопасности Украины.

Об вопиющем решении СНБО по закупкам тест-систем на определение зараженных украинцев написала на своей странице в Facebook нардеп от "Голоса" Александра Устинова.

По ее словам, для того, чтобы покупать непроверенные и, само собой, нелицензированные системы, в СНБО специально допустили ошибки в документах.

Так, в решении ведомства указана компания "Диоген", хотя правильное ее название - "Диаген". А вместо владелицы компании с фамилией Ярыш чинуши вполне осознанно вписали несуществующую предпринималтельницу Ярош.

"Это было сделано, чтобы никто не смог найти компанию, которая будет производить будто отечественные тест-системы для диагностики коронавируса! - подчеркнула Устинова. - И понятно почему, ведь эта компания имеет такое же отношение к производству тест-систем, как я в космос. Официальное лицо компании - Александр Коляда, только ширма. Компанией "Диаген" владеет компания "Редвуд ЛТД", которая была создана несколько лет назад. Она зарегистрирована на подставное лицо вернее "доверенное" лицо - бывшего директора юридического департамента российской компании "Евросеть" Татьяны Звездогляд. Зарегистрировано это все в спальном районе. Киев. По моей информации настоящие бенефициары из Российской Федерации уже с понедельника находятся в Украине, недаром же бывшего соратника Азарова - Алексея Соловьева назначили заместителем секретаря СНБО, который сейчас и занимается этим вопросом".

Помимо документов Устинова также подкрепила свои слова доказательствами в виде писем от компании, отправленных в больницы по регионам страны.

В них указано, что предприятие готово продавать тест-системы по шесть тысяч гривен, а к ним в комплекте идут российские реагенты "Реверта - L" и "РИБО-преп", производства российской AmpliSens.

Еще более вопиющим решение закупить тест-системы у оккупантов выглядит на фоне информации о том, что их вообще не тестировали на инфицированных пациентах, а зарубежные образцы для тестирования Украине партнеры еще не предоставляли.

"Так что нам с вами сейчас под видом украинского производителя пытаются втюхать никому неизвестные но не протестированы системы российского происхождения, от компании, которая никогда таким не занималась и имеет российский след. Втюхивает нам это все - назначен новый заместитель секретаря СНБО - Алексей Соловьев, которому когда Азаров лично грамоты давал!" - резюмировала нардеп.

Напомним, чрезвычайную опасность штамм COVID-19 представляет для стран типа Украины, где система здравоохранения абсолютно не готова к подобным вызовам не только с материальной стороны, но и со всех других. Руководство МОЗ уже показало свою тотальную безграмотность при планировании и проведении эвакуации украинцев из Уханя, а также не демонстрирует адекватных реакций на возможность прибытия в страну зараженных людей.

Всего же по официальным данным коронавирус поразил 78 767 человек. 23201 пациент полностью выздоровел.

20 февраля в нескольких регионах Украины разгорелись протесты из-за слухов об эвакуации украинцев из Уханя. Наивысшей кульминации "коронабунт" достиг в Новых Санжарах Полтавской области.

На фоне разгоревшихся столкновений, местные депутаты обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не привозить в поселок наших сограждан. Позже "уханьцы" все же были доставлены в местный санаторий.