Кабмин назначил главного санитарного врача страны

Виктор Ляшко стал главным санитарным врачом Украины

Перед угрозой эпидемии китайского коронавируса правительство проводит кадровые перестановки в сфере здравоохранения. Сегодня на заседании был назначен главный санитарный врач, которым стал Виктор Ляшко.

О решении посадить уже бывшего замминистра здравоохранения на должность, которая подразумевает руководство всеми службами для противодействия санитарно-эпидемиологическим вызовам заявил глава Кабмина Алексей Гончарук на брифинге.

- Мы сегодня для того, чтобы усилить систему, которая должна предотвращать проникновение на территорию Украины этого заболевания, назначили господина Виктора Ляшко главным санитарно-эпидемиологическим врачом страны, - отметил премьер.

В то же время Гончарук подчеркнул, что в Украине в данный момент не зафиксирован ни один случай заражения штаммом COVID-19. Тем не менее, глава правительства еще раз проговорил вслух задачу не допускать проникновения на территорию страны этой болезни.

Напомним, чрезвычайную опасность болезнь представляет для стран типа Украины, где система здравоохранения абсолютно не готова к подобным вызовам не только с материальной стороны, но и со всех других. Руководство МОЗ уже показало свою тотальную безграмотность при планировании и проведении эвакуации украинцев из Уханя, а также не демонстрирует адекватных реакций на возможность прибытия в страну зараженных людей.

Всего же по официальным данным коронавирус поразил 78 767 человек. 23201 пациент полностью выздоровел.

20 февраля в нескольких регионах Украины разгорелись протесты из-за слухов об эвакуации украинцев из Уханя. Наивысшей кульминации "коронабунт" достиг в Новых Санжарах Полтавской области.

На фоне разгоревшихся столкновений, местные депутаты обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не привозить в поселок наших сограждан. Позже "уханьцы" все же были доставлены в местный санаторий.