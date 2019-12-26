Загороднюк назвал новую дату перемирия. Что известно?

Загороднюк назвал новую дату перемирия. Что известно?

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил о новой дате перемирия на Донбассе.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы говорим о полном перемирии с 1 января. То есть мы сейчас готовимся к этому и будем работать... По точкаи. Да, мы определили наши точки. Как мы уже говорили, эти точки имеют абсолютно четкий гуманитарный характер - то есть это переходы, где население может пересекать линию столкновения. Сейчас они обсуждаются в Трехсторонней контактной группе", - сказал министр.

Андрей Загороднюк

Напомним, 18 декабря Вадим Пристайко заявил, что в ближайшее время не будет нового обмена пленными и перемирия на Донбассе. На данный момент в Минске продолжаются переговоры по составлению обменных списков и определению новой даты перемирия.

Как бы там ни было, но вряд ли какие-либо договоренности помогут остановить провокации боевиков: террористы ежедневно обстреливают позиции украинских войск. Продолжайте следить за новостями на БЕЗ ТАБУ.