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Загороднюк назвал новую дату перемирия. Что известно?

20:20
Загороднюк назвал новую дату перемирия. Что известно? - фото 1
Загороднюк назвал новую дату перемирия. Что известно?

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил о новой дате перемирия на Донбассе.

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Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы говорим о полном перемирии с 1 января. То есть мы сейчас готовимся к этому и будем работать... По точкаи. Да, мы определили наши точки. Как мы уже говорили, эти точки имеют абсолютно четкий гуманитарный характер - то есть это переходы, где население может пересекать линию столкновения. Сейчас они обсуждаются в Трехсторонней контактной группе", - сказал министр.

Загороднюк назвал новую дату перемирия. Что известно? - фото 193456

Андрей Загороднюк

Напомним, 18 декабря Вадим Пристайко заявил, что в ближайшее время не будет нового обмена пленными и перемирия на Донбассе. На данный момент в Минске продолжаются переговоры по составлению обменных списков и определению новой даты перемирия.

Как бы там ни было, но вряд ли какие-либо договоренности помогут остановить провокации боевиков: террористы ежедневно обстреливают позиции украинских войск. Продолжайте следить за новостями на БЕЗ ТАБУ.

 

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ВСУ Андрей Загороднюк ДНР "ЛНР" перемирие Новости Украина
Интерфакс Украина
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