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"За життя" объявили "языковой протест"

09:52
"За життя" объявили "языковой протест" - фото 1
"За життя" объявили "языковой протест"

Депутаты "ОПЗЖ" заявили, что будут выступать в Раде на удобном им языке.

Команда Зе возьмется за языковой закон

Об этом сообщил Нестор Шуфрич.

"Наша фракция в зале будет выступать на том языке, на котором будет удобно говорить народным депутатам Украины. Это и принципиальная позиция фракции, и собственная инициатива народных депутатов, это и своего рода наш протест относительно того, что сегодня происходит в сфере использования русского и венгерского языков, и румынского, и многих других", - сказал нардеп.

Напомним, намедни Вадим Рабинович устроил перепалку с Ириной Геращенко из-за языка. Члена "БПП" поддержал Дмитрий Разумков. Видео смотрите по ссылке.

Напомним, что языковой вопрос стоит острым ребром в нашей политике уже очень давно. Этой весной Рада поставила окончательную точку в споре, приняв закон о защите украинского языка. Юрий Бойко с Ко попытался оспорить решение парламента, но у них ничего не получилось.

Позже споры возникли по другому вопросу – реформы украинского правописания. Дело даже дошло до суда. Однако тот все еще медлит с вердиктом.

Интересно, что сам президент Владимир Зеленский достаточно дипломатично относится к этой проблеме. Ранее он заявлял, что украинский язык стоит поддерживать, но лишь пряником, а не кнутом.

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Украинформ
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