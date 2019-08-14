Рабинович поцапался с Геращенко. Виноват язык - ВИДЕО

Рабинович поцапался с Геращенко. Виноват язык

В среду, 14 августа, в Раде прошло заседание подготовительной депутатской группы. Однако не обошлось без конфликтов из-за языка.

Инициатором спора выступил нардеп от ОПЗЖ Вадим Рабинович, выступивший на русском языке.

Это не понравилось Ирине Геращенко и та указала на норму о функционировании госязыка.

"Уважаемые коллеги, у меня замечение по поводу порядка ведения заседания. Я хочу напомнить уважаемому коллеге, господину Рабиновичу, что у нас вступил в действие закон о функционировании украинского языка. Мы просим вас выступать на государственном языке", - заявила политик.

В ответ Рабинович попытался оправдаться. Однако Дмитрий Разумков поддержал Герщанеко и попросил своего помощника найти в законе нужную норму.

"Это предусмотрено ч. 3 ст. 2 регламента Рады, поэтому, Вадим Зиновьевич, прошу выполнять", - заявил глава "Слуги народа".

Напомним, что языковой вопрос стоит острым ребром в нашей политике уже очень давно. Этой весной Рада поставила окончательную точку в споре, приняв закон о защите украинского языка. Юрий Бойко с Ко попытался оспорить решение парламента, но у них ничего не получилось.

Позже споры возникли по другому вопросу – реформы украинского правописания. Дело даже дошло до суда. Однако тот все еще медлит с вердиктом.

Интересно, что сам президент Владимир Зеленский достаточно дипломатично относится к этой проблеме. Ранее он заявлял, что украинский язык стоит поддерживать, но лишь пряником, а не кнутом.