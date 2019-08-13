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Команда Зе возьмется за языковой закон

14:02
Команда Зе возьмется за языковой закон - фото 1
Команда Зе возьмется за языковой закон

Команда Зе не исключает корректировку закона о защите украинского языка.

В Украине заработал языковой закон. Что изменится?

Об этом сообщил нардеп "СН" Никита Потураев в интервью "Детектор медиа".

"Мы не видим оснований для пересмотра квот на общенациональных, развлекательных каналах. Мы не видим оснований для пересмотра квот на радио. Я вообще не вижу оснований для пересмотра фундаментальных положений закона о функционировании государственного языка. Но вот баги (ошибки, - ред.) надо исправить”, - сказал "слуга народа".

И тут же объяснил свою позицию.

"Говорить, что закон простимулирует отечественное производство, - это просто бред, это безответственная позиция. Потому что мы не производим столько часов анимации, кинопродукта, детских сериалов, сколько нужно украинским вещателям. Не понимаю, как люди из индустрии, которые входили в группу, что писала этот закон, не предусмотрели этих болевых точек", - подчеркнул Потураев.

Напомним, что языковой вопрос стоит острым ребром в нашей политике уже очень давно. Этой весной Рада поставила окончательную точку в споре, приняв закон о защите украинского языка. Юрий Бойко с Ко попытался оспорить решение парламента, но у них ничего не получилось.

Позже споры возникли по другому вопросу – реформы украинского правописания. Дело даже дошло до суда. Однако тот все еще медлит с вердиктом.

Интересно, что сам президент Владимир Зеленский достаточно дипломатично относится к этой проблеме. Ранее он заявлял, что украинский язык стоит поддерживать, но лишь пряником, а не кнутом.

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украинский язык русский язык Партия Слуга народа Новости Украина
Детектор медиа
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