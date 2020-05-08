Не только рестораны и музеи: Кабмин опубликовал обновленный план ослабления карантина

В Кабмине обновили план послабления карантина

Правительство Шмыгаля никак не может определиться с необходимыми для приостановления распространения китайского коронавируса ограничениями. Первоначальные были введены по образу и подобию других стран мира.

Но при этом действовали власти исключительно избирательно: мелкий и средний бизнес закрывался, а крупный - получал монополию и даже индульгенцию на нарушения.

А сам же карантин если и был действенным, то, как минимум, выполнялся очень тупо даже на уровне людей и, в дополнение к отутствию тестирования даже инфицированных, Украина получила не соответствующую реальности статистику и рост количества заболевших, который главный санитарный врач Виктор Ляшко почему-то называет "плато", а министр здравоохранения и премьер говорят о каком-то несуществующем снижении выявленных новых случаев.

Кроме того, планы ослабления карантина, что с правительства фактически стребовали бизнесмены, постоянно расширяются в угоду протестущим. При этом даже большую часть допущенных при запуске ограничений Кабмин не исправляет.

Согласно документу, который опубликовали вчера на сайте правительства, с 11 мая в Украине откроются летние площадки кафе и ресторанов,но при этом столики на них должны располагаться на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга. За одним столом можно будет сидеть не более чем двум клиентам без учета детей до 14 лет.

В количестве по два-три человека можно будет посещать детские и спортивные площадки.

Разрешат власти работу стоматологий, музеев, историко-культурных заповедников, а также парикмахерских, ателье и салонов красоты. Продавили в угоду предпринимателей открытие ТРЦ. Персонал обязали носить маски и респираторы. Причем даже самодельные и бесполезные, как утверждают в правительстве, тоже прокатят. Посетители магазинов шмоток должны быть в масках и перчатках.

Помимо этого, как уже анонсировали в Кабмине, начнут работу тренировочные базы национальных команд и не прекращавшие работать психологи, адвокаты, нотариусы и аудиторы.

Разрешить работу у Шмыгаля также решили точкам продажи прессы и не закрывавшимся типографиям и редакциям.

В общем, обнародованный план еще раз подтрвеждает ту точку зрения, что никакого плана нет, а в Кабмине действуют хаотично. Ведь там меняют свою точку зрения каждые пять минут, а также копируют решения, внедренные в других странах.