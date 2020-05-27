Языковой закон нужно изменить – Разумков

Языковой закон нужно изменить – Разумков

Команда Зе вновь рассмотрит вопрос об изменении закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" . В Раде уже зарегистрированы соответствующие законопроекты.

Об этом рассказал спикер ВРУ Дмитрий Разумков в интервью "Главком".

"Думаю, да (языковой закон нужно менять -прим. ред.). Там есть позиции, которые будут восприниматься положительно, а есть те, которые будут восприниматься негативно. И любой политик, особенно в условиях войны и непростой ситуации в государстве, должен думать не о том, как положительно или отрицательно будут восприняты его слова о языке, а понимать - объединит это украинское общество или нет", - заявил политик и добавил, что этим вопрос должны заняться именно "слуги народа".

"От слишком радикально настроенных в защиту украинского языка депутатов до тех, кто будет занимать абсолютно противоположную позицию. Вы это сами видите. Но большая часть, мне так кажется, будет придерживаться именно центристской позиции, и в этом вопросе так же", - подчеркнул Дмитрий Разумков.

Отметим, что ….

Языковой вопрос стоит острым ребром в нашей политике уже очень давно. Весной 2019 г. Рада поставила окончательную точку в споре, приняв закон о защите украинского языка. Юрий Бойко с Ко попытался оспорить решение парламента, но у них ничего не получилось.

Позже споры возникли по другому вопросу – реформы украинского правописания. Дело даже дошло до суда, но безуспешно.