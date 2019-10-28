"Я вернусь": Саакашвили "вломился" на сайт президента Грузии – ФОТО
«Я вернусь»: Саакашвили "вломился" на сайт президента Грузии – ФОТО
На сайте президента Грузии Саломе Зурабишвили появилось фото Михаила Саакашвили с надписью "Я вернусь".
Об этом сообщают грузинские СМИ.
Как передают источники, неизвестные хакеры взломали сайт главы государства и выложили снимок слегка "похудевшего" политика с надписью I`ll be back ("Я вернусь" – прим. ред.).
На данный момент ресурс отключен.
Напомним, Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 г. Его имя фигурирует в нескольких уголовных делах. В частности, его обвиняют в растрате бюджетных средств. В 2014 г. политик был заочно арестован местной Фемидой. Опальный Михо неоднократно обещал вернуться на Родину, но ему постоянно что-то "мешает".
Напомним, прокуратура открыла дело из-за Саакашвили. Раскрыты детали.
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