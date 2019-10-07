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Прокуратура открыла дело из-за Саакашвили. Раскрыты детали

12:32
Прокуратура открыла дело из-за Саакашвили. Раскрыты детали - фото 1
Прокуратура открыла дело из-за Саакашвили. Раскрыты детали

Михаил Саакашвили пожаловался в военную прокуратуру на свое "незаконное выдворение" из территории Украины. Та открыла дело.

Саакашвили вернется в Грузию: названа дата

Об этом сообщила Главная военная прокуратура в Facebook.

"В Генеральную прокуратуру поступило заявление от бывшего Президента Грузии Михаила Саакашвили. Заявление о похищении и насильственных действиях в отношении Саакашвилли и незаконного его перемещения через государственную границу Украины в Польшу 18 февраля 2018.Согласно указанному заявлению открыто уголовное производство", - говорится в сообщении.

Прокуратура открыла дело из-за Саакашвили. Раскрыты детали - фото 189162

Напомним, что Михаил Саакашвили получил гражданство Украины в 2015 г., однако через 2 года был лишен его указом Петра Порошенко.

Свое решение гарант мотивировал тем, что экс-глава Грузии утаил информацию о наличии уголовных дел против себя на Родине. Отметим, что таковые и вправду имеются. Имя Саакашвили фигурирует в нескольких уголовных делах. В частности, его обвиняют в растрате бюджетных средств. В 2014 г. политик был заочно арестован местной Фемидой.

Напомним, ГПУ возьмется за Порошенко? Рябошапка дал ответ.

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Новости Украина Михеил Саакашвили военная прокуратура Петр Порошенко гражданство
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