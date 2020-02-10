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"Сс*кло!": Зверобой обозвала Зеленского в суде и оправдалась

14:30
"Сс*кло!": Зверобой обозвала Зеленского в суде и оправдалась - фото 1
"Сс*кло!": Зверобой обозвала Зеленского в суде и оправдалась

Волонтерка Маруся Зверобой во время заседания суда обозвала Владимира Зеленского "ссыклом" и попыталась опровергнуть обвинение в угрозе жизни президенту Украины.

"Разберитесь со мной!" : Федина попросила Зеленского не трогать Зверобой

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

"Я объективно считаю, что президент - ссыкло. И жду сюда президента, потому что командующий страны не должен обижаться на двух девочек... Чего он ходит там у Папы Римского с броником?", - заявила подозреваемая, добавив, что никакой угрозы президенту она не представляет.

'Сс*кло!': Зверобой обозвала Зеленского в суде и оправдалась - фото 195640

"Я готовлю людей к тому, чтобы выжить. Это к тому разговору, который был у меня к президенту. Как у инструктора, который объяснит, почему надо каску носить, броник, голубую рубашку не надевать и все такое", - подчеркнула Маруся Зверобой. В этот раз она была трезвой.

Напомним, после скандального общения Владимира Зеленского с ветеранами АТО, нардеп София Федина и волонтер Маруся Зверобой "накидались" и записали видео, где в бранной форме предположили скорую смерть президента. В ответ правоохранители поспешили открыть производство.

6 февраля 2020 года Марусе Зверобой вручили подозрение в угрозе убийством президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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Маруся Зверобой Владимир Зеленский суд Новости Украина
Без табу
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