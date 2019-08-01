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"Я не раздаю деньги": Порошенко оправдался за "жадность"

14:57
"Я не раздаю деньги": Порошенко оправдался за "жадность" - фото 1
"Я не раздаю деньги": Порошенко оправдался за "жадность"

Петр Порошенко рассказал СМИ, почему он очень трепетно относится к деньгам.

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"Вы представляете, что я потратил 2 миллиарда гривен собственных денег на армию? Когда кто-то говорит, что Порошенко жадный… Я не раздаю деньги, потому что каждая копейка досталась мне тяжелым трудом. Я ни у кого не одалживаю деньги, в том числе обе кампании я провел сам", - заявил политик.

Отметим, что слухи о скаредности экс-гаранта хотят уже давно. Но наиболее известной историей является ЧП с ситуационной комнатой АП. Весной 2019 г. окружение Порошенко обвинили в том, что оно вынесло из упомянутого помещения все, что только можно было.

В ответ на обвинения, в пресс-службе политика заявили, что все оборудование состояло в аренде. Однако никаких договоров так никто и не предоставил. Не удивительно, что этим делом заинтересовалось ГБР.

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Петр Порошенко Президент Украины Новости Украина
Украинская правда
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