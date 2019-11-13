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"Я иду из Рады…": Арахамия подаст в отставку, но есть условие

18:20
"Я иду из Рады….»: Арахамия подаст в отставку, но есть условие - фото 1
"Я иду из Рады….»: Арахамия подаст в отставку, но есть условие

Глава фракции «Слуга народа» подаст в отставку, если Рада не утвердит пункт относительно референдума о покупке земли иностранцами.

Рада приняла закон о продаже земли - ФОТО

Об этом он заявил в интервью СМИ.

Комментируя недовольство представителя Кабмина в ВРУ Ирины Верещук, Арахамия сказал следующее:

"Она услышала, например, обещание президента о референдуме. Возможно, она изменит свое мнение... Я ей сказал: "Смотри, вот мой мандат, я ставлю мандат на стол. Это мое обещание, если это (обещание президента о необходимости проведения референдума по покупке земли иностранцами, – прим. ред.) не будет соблюдено, если этого не случится, я иду из Верховной Рады, если мы не добавим эту поправку", - заявил депутат.

'Я иду из Рады…': Арахамия подаст в отставку, но есть условие - фото 191180

Ирина Верещук

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что иностранцы все же смогут покупать украинскую землю, но лишь в случае согласия народа на всеукраинском референдуме.

Однако упомянутая Ирина Верещук называет проведение подобных мероприятий нелегальными, ведь соответствующего закона, который регулировал бы всенародные волеизъявления, не существует.

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Давид Арахамия Партия Слуга народа Ирина Верещук Кабмин Новости Украина
Укринформ
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