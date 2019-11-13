Рада приняла закон о продаже земли - ФОТО

Рада приняла закон о продаже земли - ФОТО

В среду, 13 ноября, Верховная Рада Украины приняла в первом чтении закон о продаже сельскохозяйственных земель. Решение поддержали 240 нардепов.

Об этом сообщает "РБК Украина".

Как передает СМИ, против данной инициативы выступили фракции "Европейская солидарность", "Батькивщина", "Голос" и "За майбутне". "Оппозиционная платформа" За жизнь" (кроме двух депутатов - прим. ред.) и вовсе решила пропустить голосование.

В "слуге народа" также не все так гладко: три "зеленых" депутата проголосовали против закона, еще 16 воздержались.

В общей сумме свое одобрение дали 227 "слуг", плюс 13 голосов удалось набрать за счет внефракционщиков.