Рада приняла закон о продаже земли - ФОТО
Рада приняла закон о продаже земли - ФОТО
В среду, 13 ноября, Верховная Рада Украины приняла в первом чтении закон о продаже сельскохозяйственных земель. Решение поддержали 240 нардепов.
Об этом сообщает "РБК Украина".
Как передает СМИ, против данной инициативы выступили фракции "Европейская солидарность", "Батькивщина", "Голос" и "За майбутне". "Оппозиционная платформа" За жизнь" (кроме двух депутатов - прим. ред.) и вовсе решила пропустить голосование.
В "слуге народа" также не все так гладко: три "зеленых" депутата проголосовали против закона, еще 16 воздержались.
В общей сумме свое одобрение дали 227 "слуг", плюс 13 голосов удалось набрать за счет внефракционщиков.
Отметим, что заседание Рады 13 ноября началось с конфликта между "Слугой народа" и оппозиционными политсилами. Неспокойно было и под стенами ВРУ: дело дошло до довольно странных акций перформанса с убиенными свиньями.
Напомним, что ранее президент Украины опроверг слухи о "китайцах и арабах", которые выкупят украинские земли. Позже свои пять копеек вставил и премьер Украины Алексей Гончарук, который разъяснил суть реформы.
По словам главы Кабмина, рынок земли будет открыт лишь в октябре 2020 г. Предшествовать этому процессу будет "огромная работа" по изменению механизма "покупки-продажи" земли.
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