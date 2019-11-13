Открытие рынка земли: "Слуги народа" вписали в закон "нелегальный" референдум

Верещук рассказала о вписанном в закон о землю референдуме

В проекте закона о снятии моратория на торговлю землями сельхозназначения, который очень хочет продавить президент Владимир Зеленский вместе с топами его партии, прописано проведение всеукраинского референдума.

Об этом в среду, 13 ноября, заявила представитель правительства в Раде Ирина Верещук.

По ее словам, референдум будет касаться продажи земли иностранцам, а его проведение прописано в теле рассматриваемого сегодня документа.

При этом в данный момент любые референдумы на территории Украины нелегальны, поскольку соответствующего закона, который регулировал бы всенародные волеизъявления, не существует. Его "слуги народа" только собираются принять.

- Владимир Зеленский ранее предложил провести референдум о продаже земли иностранцам, но получается, что он пройдет после того, как законопроект будет принят, ведь сейчас нет законопроекта о референдуме, - отметила Верещук.

Напомним, что ранее президент Украины опроверг слухи о "китайцах и арабах", которые выкупят украинские земли.

Позже свои пять копеек вставил и премьер Украины Алексей Гончарук, который разъяснил суть реформы.

По словам главы Кабмина, рынок земли будет открыт лишь в октябре 2020 г. Предшествовать этому процессу будет "огромная работа" по изменению механизма "покупки-продажи" земли.