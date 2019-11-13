Светлана Кондзеля Владимир Зеленский война на Донбассе

Открытие рынка земли: "Слуги народа" вписали в закон "нелегальный" референдум

12:40
Верещук рассказала о вписанном в закон о землю референдуме - фото 1
Верещук рассказала о вписанном в закон о землю референдуме

В проекте закона о снятии моратория на торговлю землями сельхозназначения, который очень хочет продавить президент Владимир Зеленский вместе с топами его партии, прописано проведение всеукраинского референдума.

Об этом в среду, 13 ноября, заявила представитель правительства в Раде Ирина Верещук.

Иностранцы получат землю. Зеленский назвал условие

По ее словам, референдум будет касаться продажи земли иностранцам, а его проведение прописано в теле рассматриваемого сегодня документа.

При этом в данный момент любые референдумы на территории Украины нелегальны, поскольку соответствующего закона, который регулировал бы всенародные волеизъявления, не существует. Его "слуги народа" только собираются принять.

- Владимир Зеленский ранее предложил провести референдум о продаже земли иностранцам, но получается, что он пройдет после того, как законопроект будет принят, ведь сейчас нет законопроекта о референдуме, - отметила Верещук.

Напомним, что ранее президент Украины опроверг слухи о "китайцах и арабах", которые выкупят украинские земли.

Позже свои пять копеек вставил и премьер Украины Алексей Гончарук, который разъяснил суть реформы.

По словам главы Кабмина, рынок земли будет открыт лишь в октябре 2020 г. Предшествовать этому процессу будет "огромная работа" по изменению механизма "покупки-продажи" земли.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Владимир Зеленский Новости
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Детективы ГБР получили доступ к очень секретным данным - фото 1
ГБР получило доступ к сверхсекретным документам министерства обороны по "левому делу"
14:00
Немцы готовятся сдать Европу русским - фото 1
В Бундестаге попытаются продавить огромные уступки для Кремля
12:00
Коломойскому опять простили долги - фото 1
Суд снова помог Коломойскому, простив ему долг в 7,5 миллиардов
10:40
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
08 ноября, 09:20
А помнишь, как ты меня гонял? (с) - фото 1
Терминатор: Фатум - Эту франшизу уже ничего не спасет
03 ноября, 14:00
Дифтерия в Украине 2019: симптомы и лечение у детей и взрослых - фото 1
Дифтерия в Украине: Симптомы и лечение у детей и взрослых
29 октября, 13:15
Загрузка...